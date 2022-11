Se cer demisiile celor care conduc CEO! ,,Nu putem porni cu trei grupuri la Rovinari, din lipsă de personal!”

* Cele 1500 de noi angajări nu se văd în carierele și termocentralele CEO

*Primele semnături ale tinerilor care și-au depus cererile de angajare dar nu au primit un loc de muncă

Numai ieri, la solicitarea liderilor Pieței, a celor care protestează în fața Prefecturii Gorj pentru aplicarea Legii 197, au fost strânse zeci de semnături ale tinerilor care și-au depus cererile de angajare la companie, dar nu au primit un loc de muncă.

Administrația CEO s-a lăudat cu angajarea a 1.500 de oameni în producție, însă nimeni nu i-a văzut pe aceștia. Angajații din cariere și termocentrale reclamă că noii colegi sunt de negăsit și, în continuare, sunt probleme de funcționare din cauza lipsei de personal.

,,Până acum, au venit aproape 30 de tineri și am făcut tabele, cu nume, prenume, vârsta meseria și semnătura, care și-au depus cererile de angajare dar nu au primit un loc de muncă. Vreau să vă spun că venit un tânăr, de 39 de ani, specialist în termomecanică, care și-a depus dosarul din decembrie, iar un coleg de al nostru, cu aceeași calificare, în vârstă de de 55 de ani, a venit cu pastilele la el. I s-au respins cererile de pensionare pe legea 197 și 74. Ce face administrația CEO? Pe de o parte spune că face angajări, dar ele nu se văd, pe tinerii specializați care vin să se angajeze, îi țin șomeri și pe angajații de peste 50 de ani care ar putea ieși la pensie dacă s-ar aplica legile în țara asta, îi țin bolnavi, cu pastille, la muncă. Toți trebuie să-și dea demisia! Eu cred că ei cunosc ceva si nouă nu ne spun, pe de o parte angajează pe perioadă sezonieri, un lucru care ne pune pe gânduri. Culmea, nici astea peste o mie de angajări pe care spun că le-au făcut nu se văd în activitate. Vin oamenii de pe liniile tehnologice, utilaje, secții, ateliere și toți se întreabă unde s-au făcut angajările!”, a declarat ieri Manu Tomescu, vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, după protestul din fața Prefecturii Gorj.

De asemenea, acesta mai spune și că Termocentrala Rovinari nu poate funcționa cu cele trei grupuri energetice pentru că nu sunt oameni: ,,Nu putem porni cu trei blocuri fiindcă nu avem personal. N-avem personal… ce strategie au cei din CEO, cei de la Ministerul Energiei? Nu are logică nimic din ceea ce fac, eu nu înțeleg cum gestionează ei forța asta de muncă!”

Manu Tomescu spune că în acest an ar fi trebuit să fie dați afară 2.600 de angajați, ale căror posturi ar fi dispărut din organigramă: ,,Prin pensionare, nu se șterg locurile de muncă, ele rămân pentru a putea fi ocupate de tineri. Deci, mint când spun că țin la slujbele din carierele și termocentrale, fiindcă faptele demonstrează altceva. Cum altfel se explică faptul că sunt peste 4000 de dosare iar dintre acestea, să spunem că au angajat cei 1.500 de sezonieri, dar tot au rămas peste 2.000 de tineri care vor un loc de muncă în carierele și termocentralele CEO. Ce face administrația? Ține oamenii bolnavi, cu pastilele la ei. Dacă mai unii au un pic de noroc să prindă pensia…. Speranța de viață e dramatic de mică, iar pe șefii CEO și pe boșii sindicali, nu-i interesează!”, a mai spus Manu Tomescu.

