Se caută șef pentru Arestul Poliției Gorj

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou I la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Recrutarea este din sursă internă, iar candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, aceștia trebuie să fie ofițeri cu vechime în poliție de cel puțin cinci ani, care au calificative bune la ultimele două evaluări anuale de serviciu și nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în format electronic până pe data de 19 martie, inclusiv. După ce trec de testarea psihologică, candidații vor susține, după Paște, un interviu structurat pe subiecte profesionale. Acesta a fost programat în data de 25.04.2023.

„Candidații sunt declarați «admis» în ordinea descrescătoare a notelor obținute la interviul structurat pe subiecte profesionale. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat «admis» la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs”, anunță IPJ Gorj.

