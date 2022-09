Scrisoarea siderurgiștilor: Nu îmbogățirea a 40 de traderi este prioritatea României

Protest al siderurgiştilor la Ministerul Energiei, vineri, 9 septembrie, ora 11.00.

Federația Sindicală a Siderurgiștilor METAROM, membră a CNS Cartel ALFA, federaţie reprezentativă la nivel de sector metalurgie – sector care însumează în componența sa peste 30.000 de salariați -, trage un semnal de alarmă și cere de urgență stoparea creșterii necontrolate a prețului la energie electrică și gaze naturale, care duce la închiderea de societăți din metalurgia românească, mare consumatoare de energie electrică și gaze, și implicit la desființarea locurilor de muncă, potrivit unui comunicat transmis joi, din care citează Coridianul.ro.

FSS METAROM are în componența sa sindicate de la următoarele societăți: Liberty Galați, Alro Slatina, Silcotub Tenaris Zalău, Industria Sârmei Câmpia Turzii, Donalam Călărași, Arcelor Mittal Hunedoara, Arcelor Mittal Roman, Oțelinox Târgoviște, TMK Artrom Slatina, Donalam Targoviste, Donasid Calarasi.

Protestatarii cer Ministrului Energiei si Guvernului să intervină pentru a stopa creșterea necontrolata a prețului la energia electrică și gaze atât pentru consumatorii industriali, câ și pentru consumatorii casnici, prin luarea de măsuri concrete de ajutor.

Pentru a-și manifesta nemultumirea fata de politica energetica a guvernului, FSS METAROM va picheta Ministerul Energiei in data de 09.09.2022 incepand cu ora 11.00.

Mai jos, textul scrisorii adresate Ministrului Energiei de către Sindicatul Liber Aluministul:

Către,

Ministerul Energiei

În atenția,

domnului Ministru Virgil Popescu

Domnule Ministru, având în vedere situația gravă în care se află ALRO S.A împreună cu angajații săi, precum și alte companii de producție de pe Platforma Industriala Slatina, dar și din țară vă solicităm o colaborare reală bazată pe corectitudine și înțelegerea evenimentelor care se petrec în România atât în industrie dar și efectele dezastroase de sărăcire a populației prin majorări nejustificate și de neînțeles pentru nimeni, a prețului la energia electrică și gaze, dând o șansă industriei din România să producă, astfel ne asigurăm că taxele și impozitele la bugetul statului și bugetul local vor putea să asigure nu numai bani pentru modernizarea țării dar și pentru o economie puternică și locuri de muncă pentru cetățenii României.

Considerăm că nu îmbogățirea a 40 de traderi este prioritatea României.

Suntem siguri că este imperios necesar ca să faceți demersurile necesare în guvernul din care și dumneavoastră faceți parte și să vă asumați împreună cu primul ministru deciziile majore ce se impun pentru popor și pentru țară.

De aceea vă solicităm să faceți demersurile necesare pe lângă Guvernul pe care îl reprezentați pentru:

1. Restructurarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și a operatorului pieței de energie electrică și de gaze naturale din România (OPCOM).

2. Elaborarea unei strategii naționale de dezvoltare a capacității de producție energetice pentru a da siguranță industriei românești în a-și face planuri de dezvoltare, strategie bazată pe posibilitățile existente, plierea pe evenimentele care se petrec la nivel mondial în acest moment și așa cum se impune luarea unor decizii de importanță majoră care să scoată din impas atât industria cât și populația României.

3. Elaborarea unui plan de susținere a investițiilor private în domeniul energiei bazat pe date concrete și termene clare de rezolvare a acestora.

4. Energia să fie tranzacționată pe piețele bilaterale pentru marii consumatori și nu pe PZU.

5. Industria de aluminiu să fie considerată industrie strategică ținând cont de proprietățile aluminiului care este fundamental pentru un viitor sustenabil.

6. Plafonarea prețului la energie și gaze naturale conform atrt.4 alin.3 din Legea 21/1996.

7. Eliberarea de cantități de energie pentru agenții economici strategici fiindcă în acest moment nu se găsește destulă energie în piață .

8. Anularea exportului de energie electrică atâta timp cât nu este asigurat consumul intern. Astfel de decizii au fost deja luate de state care aparțin Uniunii Europene precum Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehia, etc.

Vă solicităm investigarea modului în care au fost încheiate contractele directe între traderi și producătorii de energie și care a fost modul de selecție și agreare a traderilor, precum și modul extrem de dubios în care au fost atribuite aceste contracte.

În sprijinul celor de mai sus vă aducem câteva argumente:

1. Companiile similare din Uniunea Europeană beneficiază și au contracte de energie pe termen lung și nu sunt obligate să cumpere energie pe PZU.

2. Asigurăm 4000 de locuri de muncă directe și peste patruzeci de mii de locuri de muncă indirecte, suntem de peste 30 de ani în mod constant în topul plătitorilor de taxe și impozite la bugetul de stat.

3. ALRO S.A asigură un sprijin permanent pentru spitale, are centrul de vaccinare propriu plătit din surse interne și susține activități critice pentru economia României precum transportul pe calea ferată a peste 500 de mii de tone de aluminiu, peste un milion cinci sute de tone de bauxită cu tranzit prin portul Constanța care sunt apoi transportate cu barjele până la ALUM Tulcea întreprindere care este tot în portofoliul lui ALRO S.A. Peste 80% din produsele finite ALRO S.A sunt pentru export pe o piață unde companiile similare plătesc maxim 50 $ pe MWh.

4. Fiind cel mai mare consumator din industrie și consumând energie în bandă ALRO SA contribuie la stabilitatea sistemului energetic național.

5. ALRO S.A are programate în viitor investiții în modernizare în valoare de peste 500 de milioane de euro.

6. Datorită acestor măsuri de scumpire pe care o considerăm nejustificată din toate punctele de vedere ALRO SA a avut foarte mult de suferit :

– am închis capacitatea Alum Tulcea astfel concediind peste 600 de muncitori;

– am trimis în șomaj tehnic de la ALRO S.A 700 de muncitori urmând ca până la sfârșitul anului să mai plece încă 1200 de oameni iar în mai 2023 producția lui ALRO S.A va fi oprită definitiv.

Dacă considerați că este un palmares al guvernării dumneavoastră menținerea acestor prețuri exorbitante la gaze și energie electrică, pentru sărăcirea populației și pentru închiderea întreprinderilor rând pe rând, atunci continuați-o așa.

Noi însă considerăm că este un moment de cotitură în viața acestei țări și numai oameni responsabili, patrioți și determinați în a face bine acestei țări pot rezolva această problemă.