Guvernanța programului European Youth Village (Asociația pentru Dezvoltare Activă și Go Free – Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile) acordă, anual, începând cu anul 2020, titlul de „Sat European de Tineret”.

Titlul este oferit de către Guvernanță satelor sau comunelor care își doresc ca prin acest program, apolitic, să facă o schimbare în comunitatea lor. Pe parcursul anului în care vor purta acest titlu, toate activitățile, proiectele, evenimentele sau acțiunile ce vor fi organizate la nivel local vor urmări să crească participarea tinerilor și a autorităților în vederea rezolvării unor probleme sau nevoi ale tinerilor din comunitate, cât și îmbunătățirii unor aspecte care-i vizează în mod direct pe tinerii din mediul rural. Prin participarea în program, tinerii devin mai conștienți de resursele de care dispun, mai vizibili și pregătiți să acționeze strategic în direcția unei schimbări pe care și-o doresc la nivel local, național, european.

Un Grup de inițiativă al tinerilor din Comuna Scoarța, județul Gorj, au depus candidatura în vara anului 2022, iar la data de 4 decembrie 2022, începând cu ora 12:00, la Căminul Cultural Scoarța, au lansat oficial programul Scoarța – Sat European de Tineret 2023, iar Scoarța a fost una dintre cele cinci comune câștigătoare. În acest an, titlul de Sat European de Tineret 2023, a mai fost câștigat de încă de patru comune: Ciucsângeorgiu (jud. Harghita), Hălăucești (jud. Iași), Dumbrava (jud. Prahova) și Panaci (jud. Suceava). Pe parcursul anului 2023, în comunele care vor purta acest titlu, toate inițiativele, evenimentele sau acțiunile ce vor fi organizate la nivel local vor urmări să crească participarea tinerilor și a autorităților în vederea rezolvării unor probleme sau nevoi ale tinerilor din comunitate. Tinerii vor fi sprijiniți de comunitatea programului European YouthVillage prin activități de mentorat, traininguri și ateliere pentru membrii grupului de inițiativă a tinerilor, atât în ceea ce privește mobilizarea și activitatea altor tineri din comunitate, cât și în accesarea finanțărilor pentru activitățile planificate în sat. Unul dintre membrii Grupul de inițiativă ne-a precizat că dorința lor este de a face Comuna Scoarța un mediu cât mai prietenos cu tinerii și cu mediul, folosind activități diversificate de educație non formală de calitate, punând accent pe crearea competențelor lingvistice și de digitalizare a informației. Au în program și activități sportive dar acum se concentrează pe organizarea unui festival de tineret, pentru că în acest an este „Anul european al tineretului” și un festival al diversității în care vor fi celebrate minoritățile etnice și religioase. Grupul de inițiativă al tinerilor din Comuna Scoarța, în colaborare cu Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, au organizat duminică, 26 martie 2023, o activitate comună care s-a desfășurat la Căminul Cultural „Pompiliu Marcea”.

Din partea Filialei Gorj au participat doamna Profesor dr. Elena Cornoiu (vicepreședinte), medic specialist Cornoiu Cristina (membru) și domnul col. (rtr.) Gheorghe Bușe (secretar executiv), iar de la Subfiliala Scoarța, domnul primar Ion Stamatoiu (președinte de onoare) și doamna profesor Popescu Ionela Cornelia (membru). Activitatea, denumită „Educația pentru sănătate” a avut următoarele puncte pe ordinea de zi: 1. Prezentarea Cabinetului de Planificare Familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu; 2. Rolul și importanța familiei în societatea românească contemporană; 3. Reguli morale și comportamentale; 4. Importanța vaccinării HPV; 5. Principii de alimentare sănătoasă; 6. Discuții.

Domnișoara Cornoiu Cristina, a făcut o scurtă informare despre Cabinetul de Planificare familială ce funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, situat în strada Progresului, nr. 18. „Personalul încadrat la Cabinetul de Planificare familială încurajează întemeierea familiei: eliberează, contra cost, certificate medicale prenupțiale. Cuplurile care doresc să se căsătorească sunt consiliate să înceapă demersurile pentru efectuarea investigațiilor medicale necesare eliberării certificatelor medicale prenupțiale cu aproximativ două săptămâni înaintea oficierii cununiei civile. Pentru efectuarea investigațiilor medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu este suficientă o singură zi lucrătoare. Certificatele medicale prenupțiale eliberate au o valabilitate de 24 de ore pentru a fi depuse la Oficiul stării civile, în localitatea în care are domiciliul oricare dintre cei doi parteneri, oficierea cununiei civile efectuându-se într-un interval de 10 – 14 zile calendaristice. Investigațiile medicale pe care partenerii trebuie să le efectueze în vederea eliberării certificatelor medicale prenupțiale sunt: analize de sânge pentru detectarea infecției cu HIV și a sifilisului; radiografie cardiopulmonară pentru detectarea TBC pulmonar (femeile însărcinate au contraindicație pentru radiografia cardiopulmonară (acestea vor aduce o adeverință de la medicul de familie sau un buletin ecografic obstetrical de la medicul de obstetrică-ginecologie pentru a face o dovadă cât mai recentă a sarcinii, specificându-se obligatoriu vârsta sarcinii; femeile care nu pot face o astfel de dovadă vor beneficia, în baza chitanței achitate la Fișierul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, de consult de obstetrică ginecologie care să ateste acest fapt); consult psihiatrie care să determine dacă partenerii sunt apți psihic în vederea căsătoriei. Consultația la Cabinetul de Planificare familială este gratuită, fiind necesară doar cartea de identitate.

În același timp, personalul Cabinetului acordă asistență medicală ambulatorie, asigurând servicii de: consiliere individuală și consiliere a cuplului cu privire la identificarea nevoilor legate de sănătatea reproducerii; prevenție a infecțiilor cu transmitere sexuală; planificare a sarcinilor în momentele dorite din viață; alegerea metodei potrivite privind contracepția feminină și masculină; consiliere a cuplurilor cu probleme de fertilitate; consiliere pregravidică, în timpul sarcinii și postpartum, precum și consiliere în menopauză. Contracepția are un istoric îndelungat. Controlul voluntar al fertilității deține un rol major în societatea modernă. Controlul eficient al reproducerii este esențial pentru capacitatea femeii de a-și îndeplini obiectivele personale dincolo de abilitatea de a procrea. Creșterea rapidă a populației umane în acest secol pune în pericol supraviețuirea. Potrivit unor studii de specialitate, dacă se menține rata actuală de natalitate, populația globului se va dubla în 40 de ani, iar populația țărilor subdezvoltate se va dubla în mai puțin de 20 de ani. Pentru individ și pentru întreaga planetă, se impune utilizarea mijloacelor eficiente de prevenire a sarcinii, implicit asigurându-se și prevenția infecțiilor cu transmitere sexuală. Scopul principal al planificării familiale este îmbunătățirea calității vieții, planificarea familială încadrându-se astfel în prevenția primară, specifică medicului de familie, fiind de fapt prevenția unei sarcini nedorite”. Domnișoara medic a continuat să precizeze că acest Cabinet de Planificare familială este implicat în multiple activități de educație sanitară și aduce mulțumiri conducerii Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, reprezentată de managerul Dumitru Vienescu, care a sprijinit încheierea Parteneriatului educațional „Educația sanitară în învățământul preuniversitar gorjean”, cu Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu-Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj, pentru intervalul 2020-2024. Deasemenea, tânăra medic din Târgu Jiu, pentru a oferi și tinerilor din mediului rural oportunitatea de a beneficia de educație sanitară, a efectuat activități educative la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Bălești-Ceauru și Bălești-Cornești, publicând articole de specialitate în revista „Școala Gorjeană” și în presa locală, dar a oferit și interviuri pe teme medicale în cadrul unor emisiuni televizate. „Vă așteptăm cu profesionalism la Cabinetul de Planificare familială”, a încheiat domnișoara medic Cristina Cornoiu. Participanții au manifestat interes și deschidere pentru problemele supuse atenției, au adresat întrebări specifice vârstei, preocupărilor și statusului social. Domnul primar Ion Stamatoiu s-a arătat preocupat de problematica privind educația sanitară a comunității pe care o conduce, inițiind, organizând și monitorizând interesante activități cu și pentru tinerii Comunei Scoarța.

Activitatea s-a încheiat cu promisiunea unei colaborări îndelungate între tineretul comunei Scoarța și domnișoara medic Cristina Cornoiu.

Gigi Bușe