Scoarța: Profesorul de matematică Iliescu va ajunge în comisia de disciplină a școlii

Iliescu Eugeniu, profesor de matematică la Școala Gimnazială Scoarța, a fost reținut ieri de polițiștii din Târgu Cărbunești pentru purtare abuzivă la adresa unui elev de clasa a VIII-a. Dascălul care mai are doi ani până la pensie a fost filmat de un elev în timp ce îi aplica trei-patru palme unui băiat de 14 ani din clasa respectivă, în timpul orei de matematică. Elevul care a filmat a trimis filmulețul în cauză poliției iar ieri profesorul de 63 de ani a fost ridicat și băgat în arestul IPJ.

Părinții elevului lovit de către profesor nu au făcut plângere împotriva cadrului didactic, spun reprezentanții școlii care l-au înlocuit astăzi pe profesorul de matematică la orele pe care le avea la școala amintită. Directoarea școlii, Alina Bobei, spune însă că dascălul va ajunge in Comisia de Disciplină, și chiar daca nu a mai avut abateri, va suporta consecințe pecuniare ale faptelor incriminate de poliție.

Mai exact, astăzi, Consiliul de Administrație al școlii a stabilit membrii Comisiei de Disciplină care, în următoarele 30 de zile vor lua o decizie în ce privește atitudinea nepotrivită a dascălului vizavi de elevul de clasa a VIII-a. Nu va fi cazul unui avertisment ci, posibil, a unei sancțiuni de ordin salarial.

Incidentul s-a petrecut marți la ora de matematică a clasei a VIII-a iar miercuri filmulețul în care profesorul pălmuia elevul a ajuns la poliție.

„ISJ Gorj a fost înștiințat de către conducerea unitătii școlare de la Scoarța cum că un profesor a lovit un elev în timpul orei de curs. Gestul a fost filmat de un alt elev și filmul a fost trimis la poliție. Am aflat la scurt timp că profesorul a fost reținut timp de 24 de ore. Am vizionat si eu filmarea și m-a revoltat gestul profesorului: nu a fost o palmă, a fost o rafală de palme. Am chemat-o pe doamna director Alina Bobei la sediul ISJ în această dimineață și i-am recomandat să dispună o cercetare disciplinară în cadrul școlii și să ne înștiințeze sancțiunea aplicată”, a precizat, vizavi de acest incident, inspectorul școlar general Dana Constantinescu.