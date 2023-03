Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, gazda proiectului Erasmus+ ,,Gândește de două ori înainte să tastezi”

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” din Târgu-Jiu a fost, săptămâna trecută, gazda ,,Think twice when you type- Erasmus+KA229”, proiect plin de activități culturale și educative, cu participarea a 20 de elevi și opt profesori din Slovacia, Porugalia, Croația, și Letonia.

Este vorba despre a 5-a mobilitate la Târgu Jiu, Romania, iar programul s-a desfășurat în perioada 6-10 martie cu participarea a 20 de cadre didactice și 30 de elevi de la Școala Gimneazială ,,Alexandru Ștefulescu”.

Tema proiectului a fost combaterea și conștientizarea efectelor negative ale bullying-ului dar și dependența de internet, unul dintre subiectele dezbătute fiind asigurarea unui climat de siguranță atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Seria activităților a cuprins diverse programe în aer liber sub diferite titluri: ,,Să facem cunoștință”, „Proastele maniere pot fi schimbate”, ,,Nu sunt ca tine, nu sunt agresiv, sunt generos” – elevii și profesorii din țările menționate având ocazia să cunoască tradiționalele noastre mărțișoare, făcute chiar de elevii de la ,,Alexandru Ștefulescu”, Au fost, de asemenea, un tur al școlii, jocuri în aer liber, dar și vizitarea obiectivelor turistice din Târgu-Jiu.

Trebuie menționat că în cadrul acestui proiect au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Grigore Alexandrescu, dar și polițiști ai Inspectoratul de Polție Județean – Siguranța Școlară.

Prof.înv. primar Anca Bouleanu, prof. Lb.Engleză Adela Baloșin