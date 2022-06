Schimbări majore la secția de baschet

CSM Târgu Jiu se pregătește pentru un nou sezon în Liga Națională de Baschet Masculin. Echipa va arăta însă destul de diferit față de campionatul recent încheiat. Majoritatea jucătorilor străini nu vor mai reveni pentru următorul campionat. Malik Morgan și-a găsit angajament în Cehia, Brandon Sly nu ar vrea să mai continue la Târgu-Jiu, iar Ahmed Bashir nu mai este dorit de conducere. Expertul secției de baschet, Adrian Roșu, spune că i-a propus o nouă înțelegere pivotului Carl Dylan și așteaptă, în continuare, un răspuns de la veteranul Porter Troupe. Un alt jucător adus pe parcursul sezonului precedent, Titus Nicoară, s-a înțeles deja cu Steaua. Până acum, conducătorii clubului au anunțat că au prelungit contractele jucătorilor Camil Berculescu și Andrei Gheorghe și sunt în tratative și cu ceilalți jucători români. ,,Din păcate, l-am pierdut deja pe Titus, care a semnat cu Steaua. Vrem să păstrăm juniorii și românii care au fost la noi în echipă. Sper ca Porter să rămână, avem discuții cu el și va decide dacă va sta aici sau nu. Din sezonul viitor, o să luăm doar 5 străini, nu 6. Am încercat să ținem câțiva jucători. Malik Morgan a fost unul dintre ei, dar a semnat în Cehia. Lui Carl Dylan i-am propus un contract, dar el este la primul an peste ocean, a ieșit din colegiu, și testează piața. Ne așteptam, e un lucru firesc. Brandon Sly nu ar fi tentat 100% să revină. A avut ceva probleme de adaptare și asta s-a văzut, inclusiv la unele meciuri. Nici Ahmed nu o să mai revină. Cred că este un sentiment reciproc aici, deși era un jucător care mereu dădea 100%. Prima oară ne axăm să terminăm lista cu românii, să știm exact ce poziții completăm cu străinii”, a precizat Roșu. Claudiu Alionescu va conduce echipa, din postura de principal, și în campionatul viitor. ,,Am pornit la drum cu acest gând și cu el vrem să lucrăm. Căutăm jucători împreună. Componență staff-ului tehnic va rămâne cu siguranță aceeași. Nu ne-am gândit să aducem pe altcineva. Au făcut o treabă bună după plecarea lui Jordanco Davitkov și sper să reușim să ne menținem pe aceeași linie și în campionatul următor”, a mai spus Roșu. ,,Sincer, eu mi-aş dori să rămână un nucleu de jucători, pentru că este mult mai uşor pe ceva ce este deja clădit decât să o luăm de la zero. Suntem pregătiţi pentru orice situaţie. O să încercăm să ne creăm un plan de bătaie aşa cum ştim mai bine. Depinde şi de jucători dacă vor să se întoarcă la Târgu-Jiu, dar şi de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie”, declara Alionescu după ultimul meci disputat pe teren propriu în acest an. Cel mai probabil, echipa de baschet se va reuni în luna august. Viitoarea ediție a LNBM va debuta în octombrie.

Cătălin Pasăre