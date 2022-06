Schimbare majoră în CEO! A luat ființă un alt sindicat: ”Și-au luat soarta în propriile mâini!”

Sătui să mai facă parte din sindicatele actuale, acestea fiind acuzate de aservire politică și că nu mai apără, de mulți ani, interesele salariaților, o parte din sindicatul lui Ion Vâlceanu, de la termocentralele din Dolj, a format un alt sindicat. Este a doua mare schimbare în structura sindicală din CE Oltenia, după ce Energia Rovinari, organizație condusă de Constantin Mitrescu și Manu Tomescu, s-a rupt de Federația Națională Mine Energie și s-a afiliat la Federația Energetica.

Iată comunicatul noului sindicat:

”23 iunie 2022 este ziua de naștere a sindicatului Termo Energia Craiova II!

Împreună cu colegi inimosi, cu multă demnitate și atitudine, am inființat acest sindicat, printre puținele din CEO-alături de Energia Rovinari- care este al salariatilor cu adevărat si nu aservit altor interese.

Nașterea acestui sindicat a aparut ca o necesitate, in contextul vremurilor atât de tulburi prin care trecem.

Numai astfel ne vom putea lupta cu adevărat pentru locurile noastre de muncă și pentru siguranța acestora, având in vedere non-combatul și trădarea așa zisilor bosi sindicali ,care au tradat salariatii,i-au mințit si nu le mai reprezintă demult interesele legitime !

Sperăm ca alături de noi să vină toti cei ce mai cred in minime principii, ca oameni în primul rând, ca salariați care țin la familiile lor, care văd cu proprii ochi că sfârșitul este atât de aproape și că actualul așa-zis sindicat al d.lui Vîlceanu (ca si marea majoritate a celor din CEO ),de multă vreme nu mai poate fi denumit ,,sindicat ” !

Ținem să mulțumim camarazilor de la Sindicatul Energia Rovinari, sindicat care ne-a fost sursa de inspirație, ne-a sprijinit,ne-a oferit suport logistic si tot ce am avut nevoie pentru a fi ceea ce suntem acum – Sindicatul Termo Energia Craiova II.

Vom fi alături în continuare de Sindicatul Energia Rovinari, de colegii de la Isalnița in frunte cu Nicușor Văduva precum si de cei de la Turceni, coordonati de colegul Nicușor Beșliu, în lupta grea pentru apărarea si punerea in aplicare alegii 197/2022.

Numai uniți,cu atitudine și determinare vom atinge aceste obiective!

Președinte, Cristian Vasile

Vice-lideri – Cezar Drugă, Florin Cimpoieru”.

Cu alte cuvinte, spune viceliderul Florin Cimpoieru, ”În fața dezastrului iminent, salariații CEO încep să se ,,rupă” de sindicatele majoritare, creând noi sindicate și luându-și soarta în propriile mâini!”