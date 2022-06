SCANDAL! Revoltă la CEO! Au scos utilajele din front!

Situațoie INCREDIBILĂ la Cariera Roșia! După descinderea lui Octavian Berceanu la cea mai mare carieră de cărbune din țară și care aparține Complexului Energetic Oltenia, a fost oprită toată activitatea. ”Este incredibil, au scos utilajele din front!”, spun salariații. Și, în acest timp, CEO funcționează cu toate termocentralele spre capacitate maximă, ASIGURÂND Sistemul Energetic Național.

De useristul Octavian Berceanu se delimitează chiar și deputatul Radu Miruță, din același partid:

”Buna ziua! Avand in vedere actiunea dlui Octavian Berceanu de astazi de la Cariera Rosia, precum si faptul ca o parte din presa locala a preluat acest lucru, va trimit mai jos comunicatul oficial, pe care apreciez daca il veti prelua spre un drept la replica si o informare din ambele parti:

Octavian Berceanu nu reprezintă poziția USR și are o agenda proprie în goana lui după senzațional, posibil reprezentând agenda ONG-urilor absurde.

Cariera Roșia are din pacate o decizie a instanței și nu live-uri cu Berceanu închid sau deschid cariera, ci legea și respectarea sau nerespectarea ei. Cred cu tărie ca reprezentanții CEO vor reuși sa îndeplinească măsurile astfel încât cariera Roșia sa poată funcționa în continuare.

Astăzi dl Berceanu împreună cu un fost coleg parlamentar, dezertat între timp în tabăra lui Dacian Cioloș și plecat din partid, au venit sa facă live-uri la Cariera Roșia crezând ca impun ei respectarea unei hotărâri judecătorești dacă se filmează.

Intr-un județ cu sensibilități clare și cu dependenta de industria asta, în contextul crizei energetice ce fac ei este doar băgat în seama. Legea este lege și e treaba altora sa o judece, sa o aplice și sa impună respectarea ei.

Astfel de acțiuni, fără a reprezenta poziția partidului USR, mă duc cu gândul la scenariile în care au fost prin USR unii care au reprezentat interesele ascunse ale altor ONG-uri absurde de mediu și tare bine ii este acum USR-ului ca odata cu înființarea REPER au plecat și astfel de posibile săgeți care reprezentau agende străine României. Bine ca ne-am curățat de ei!

Cariera Roșia se inchide sau de deschide de lege, de instanțele de judecata, de respectarea unor norme nu de like-uri, nu de Berceanu, nu de ONG-uri, nu de noul partid REPER ai cărui oameni în Gorj nu au reprezentat nimic”.