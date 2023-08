Scandal între un important judecător din Gorj și un ofițer DGA! „Bă, ești prost?!”

* Judecătorul se plânge de proasta educație a studenților

* Polițistul acuză: amenințări și intimidare

Minivacanța de Sfânta Maria Mare l-a readus în prim plan pe judecătorul care, în 26 ianuarie 2005, a decis arestarea preventivă a fostului baron PSD Nicolae Mischie. Recent, el a făcut parte și din completul de magistrați care a decis achitarea torționarilor disidentului anticomunist Gheorghe Ursu.

Este vorba despre magistratul Alin Sorin Nicolescu, care în urmă cu două decenii activa la Judecătoria Târgu Jiu și care, între timp, a evoluat profesional, devenind judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și profesor la o universitate privată din București. Un absolvent al acestei facultăți a relatat un episod care l-a pus la colț pe judecătorul gorjean după o dispută pe care cei doi au avut-o la începutul lunii iulie. Absolventul cu pricina este ofițer în cadrul Direcției Generale Anticorupție Olt și se numește Giorgian Gheorghe Ciorîia. Pe contul său de socializare a povestit pățania pe care a avut-o cu magistratul gorjean, relatarea sa fiind distribuită apoi de mii de oameni și comentată în număr la fel de mare.

Conflict

Absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, ofițerul DGA a intrat în conflict cu Nicolescu de la o banală prezentare a buletinului la un examen susținut pe 4 iulie. „Unul dintre supraveghetori, al cărui nume îl voi aminti puțin mai târziu, a început să strige numele studenților în jurul orei 8:20, iar în momentul în care mi-a fost strigat numele, nereușind să ajung foarte rapid la dumnealui, pentru a-i putea prezenta cartea de identitate, acesta fiind nevoit să strige numele meu de 2 ori, a procedat într-o maniera malițioasă, folosind următoarele cuvinte ,,hai bă ce faci, stau după tine!?”, zicându-mi să scot mai repede cartea de identitate ca să i-o prezint, însă în momentul în care am scos portofelul pentru a putea prezenta cartea de identitate, acesta s-a deschis la compartimentul unde am legitimația de serviciu, fiind exact lângă compartimentul în care am buletinul, dumnealui putând observa faptul ca sunt polițist, lucru important în ceea ce vă voi povesti mai târziu. După cele întâmplate eu i-am răspuns că noi, studenții, stăm după dumnealui, având în vedere că intrarea în săli ar fi trebuit să se facă începând cu ora 08:00. Ulterior, în timpul examenului de licență, colegii din sala solicitau să meargă la toaletă, iar asistentul/profesorul universitar sus amintit a avut o reacție malițioasă din nou, adresându-ne, nouă, tuturor o întrebare ironică, întrebându-ne dacă procedam în același fel în cazul în care eram la susținerea examenului la INM, moment în care eu l-am întrebat pe dumnealui daca cele doua instituții se pot compara, respectiv Universitatea Nicolae Titulescu și Institutul National al Magistraturii, moment în care acesta s-a enervat foarte tare, spunându-mi că sunt obraznic, și solicitându-mi să îi înmânez cartea de identitate ca să îi facă o poză. Imediat după ce a primit cartea de identitate de la mine, acesta a scos telefonul, ținând cartea de identitate într-o poziție care să îi permită să o fotografieze, moment în care eu i-am spus faptul că nu este legal să faci poze după cartea de identitate a altei persoane, acestea fiind date cu caracter personal, totodată zicându-i ca dacă vrea să aibă datele mele, să ia o foaie și să le noteze(deși datele cu caracter personal pot fi notate doar într-o agendă înregistrată). În acel moment mi-a înmânat cartea de identitate și m-a mutat într-o altă bancă, undeva în spatele clasei. În momentul in care m-am așezat în bancă, acesta s-a asigurat de faptul ca nu îl aude nimeni, și m-a întrebat ironic ,,Bă ești prost?” după care mi-a luat cartea de identitate și a dus-o la catedră pentru a-mi nota datele de pe aceasta (cel mai probabil într-o agendă personală sau pe o foaie, nicidecum într-o agendă înregistrată), sau poate chiar a pozat-o, nu am certitudine ce a făcut cu cartea mea de identitate. După aproximativ 3 minute, acesta s-a întors la mine, mi-a dat înapoi cartea de identitate și m-a întrebat în repetate rânduri unde lucrez ca să vorbească el cu șefii mei( lucru destul de important în cele pe care le voi relata). Moment în care i-am spus faptul că lucrez în cadrul Direcției Generale Anticorupție și că poate vorbi cu domnul Liviu Vasilescu care este Director General, dar totodată l-am întrebat și pe dumnealui cine este, moment în care acesta mi-a spus că este Nicolescu Alin Sorin, judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție și m-a asigurat de faptul că va vorbi cu domnul Vasilescu ca să îi povestească cele întâmplate. De reținut este faptul că acesta și-a declinat calitatea de judecător pentru a mă amenința și intimida spunându-mi că atitudinea mea nu este una demnă de un polițist, moment în care i-am zis că atitudinea lui nu este una demnă de un judecător, eu fiind un simplu student care dorea doar să-și susțină examenul de licență”, a relatat ofițerul DGA.

Ofițerul DGA, pus să-i ceară scuze judecătorului

Câteva ore mai târziu, șefii l-au chemat la București la „ordine”, interzicându-i să vină cu mașina de serviciu. La discuția cu superiorii, Ciorîia a fost pus la zid pentru comportamentul „neadecvat” și obligat în cele din urmă să meargă la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a-și cere scuze la magistrat.

Cei doi nu s-au întâlnit însă față în față. „Am așteptat în fața Înaltei Curți de Casație si Justiție aproximativ o oră, fără să primesc vreun mesaj de la domnul judecător (aceasta fiind dispoziția dată de domnul Director General Liviu Vasilescu, să aștept acolo oricât ar fi necesar), iar la un moment dat primesc un apel telefonic de la doamna Director General Adjunct, Manuela Popescu care îmi comunică că domnul judecător Nicolescu Alin Sorin este la sediul Direcției Generale Anticorupție si că pot pleca spre casă, lucru pe care l-am și făcut. La un moment dat, la ora 15:08, respectiv 15:09 primesc două mesaje pe WhatsApp din partea domnului judecător Nicolescu Alin Sorin, mesaje care spun următoarele lucruri ” Sper să înțelegi ceva din ecuația asta pt ca ti a trecut un glont pe la ureche…,, respectiv „..si atentie la steroizi ca o sa-ti prajeasca creierul”. Un lucru care trebuie avut în considerare este faptul că aceasta nu este o atitudine demnă de un judecător, mai ales de un judecător la Înalta Curte de Casație si Justiție. Acest om are în mână soarta anumitor persoane, acest om care este încadrat pe o funcție unde nu ar trebui să fie oameni de genul dumnealui, unde ar trebui să fie oameni corecți si imparțiali, oameni care nu fac abuz de funcția pe care o au la ordinea zilei, oameni care nu se joacă cu destinele altor persoane pentru amuzament, oameni care nu folosesc un limbaj de genul pe care domnul judecător Nicolescu Alin Sorin îl folosește, și desigur, oameni care nu fac amenințări atât verbale, dar si prin intermediul mesajelor”, a menționat ofițerul DGA, care a precizat și că îi este teamă de acum încolo să lucreze în dosare în care ar putea fi cercetate persoane cu influență.

Europol așteaptă reacția ministrului Predoiu: ,,Ne oferim voluntar să-i scriem demisia domnului Vasilescu”

În apărarea sa a sărit sindicatul EUROPOL, care s-a oferit să îi scrie demisia șefului DGA pentru felul în care l-a pus la zid pe subalternul său. „Așteptăm cu foarte mare interes să vedem dacă noul ministru de interne, Cătălin Predoiu, va tolera la rândul său aceste metehne securiste și care nu au nicio legătură cu principiile de drept și integritate. Liviu Vasilescu face parte din gașca secretarului de stat Despescu și i s-au tolerat toate derapajele din ultimii ani. P.S. Ne oferim voluntar să îi scriem demisia domnului Vasilescu pentru că am înțeles că nu prea le are cu scrisul”, a transmis sindicatul EUROPOL.

Judecătorul: ,,Nu am fost rău intenționat. Trebuie să ai demnitate și bun simț (…) Sunt oripilat! Nu i-am făcut sesizare scrisă”

Pentru epochtimes-romania.com judecătorul gorjean a explicat că nu a vrut decât să se asigure că polițistul pricepe că nu a dat dovadă de respect în discuția cu el, fără să fie vorba de vreo presiune sau altceva. Nicolescu a menționat că ar fi putut foarte ușor să îi facă plângere, lucru pe care nu l-a dorit însă. „Nu e adevărat, dacă voiam să îi fac rău, îi făceam sesizare scrisă. Studenţii s-au plâns de el: ,,ne denajează, ne perturbă”. A fost o discuţie informală, l-am sunat pe Liviu (Vasilescu n.r.) care e prietenul meu şi i-am spus: „Păi aşa îi educaţi pe poliţişti în România, e în regulă, în faţa a 200 de studenţi să mă facă nedemn de funcţia de judecător ICCJ, el care are 23 de ani? Păi ce facem cu societatea asta, cu lumea în care trăim?” atât a fost. M-a întrebat Liviu: ,,Vrei să îi faci plângere?” i-am zis că nu, n-am făcut în viaţa mea. I-am zis doar că nu e în regulă cum îi educă. Dacă nu pentru poziţia profesor student atunci pentru părul meu alb… Nu mai e respect, nu mai e nimic! Nu ştiu ce îi învaţă acolo instituţiile care îi educă. El (poliţistul n.r.) spune în postarea lui că e învăţat să fie demn. Păi nu asta înseamnă să fii demn, demnitate înseamnă să ai răbdare, să ai bun simţ, ce a făcut el e total neonest! Eu nu i-am făcut niciun râu, nu ştiam că l-au chemat şefii, habar nu aveam”, a menționat magistratul gorjean. El a explicat pentru aceeași sursă și că dacă ar fi fost rău intenționat îi făcea plângere scrisă studentului de la DGA, Nicolescu fiind convins acum că „pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești”.

„Ascultaţi-mă, i-am spus aşa ,,Băi, ţi-a trecut un glonţ pe lângă ureche, trebuia să îţi fac sesizare scrisă, trebuia să iau măsuri cu tine, că tolerăm o dată, de două ori… sper să înţelegi ceva din chestia asta!” Nu e în regulă ce se întâmplă cu generaţia asta. Şi îmi asum, ies în presă şi spun ,,Nu e în regulă, nu există respect!” Dacă eram rău intenţionat îi făceam sesizare scrisă, aveam susţinerea universităţii, aveam tot, nu se poate! Nu e posibil, sunt oripilat! Vis-a-vis de steroizi: E un poliţist plin de tatuaje, plin de sus până jos, tatuat, asta e, altă generaţie, şi plin de muşchi, cu nişte muşchi din ăia mai merg şi eu la sală să mă întreţin, să-mi ţin mintea limpede, ştiu că nu poţi să faci muşchii ăia decât de la steroizi. Şi i-am zis ,,atenţie de la steroizi”, eu tot bine intenţionat! Nu am fost rău intenţionat, deloc, deloc, deloc nici eu, nici Liviu. Doar un semnal de alarmă, şi eu şi Liviu, ..băi, nu se face aşa. Cum să vorbeşti aşa la profesorul tău, să îi spui că e nedemn. Chiar dacă greşeam eu cu ceva, băi, strângi din dinţi, asta e. Trebuie să ai demnitate, bun simţ, nu aşa… Altul în locul meu făcea sesizare scrisă, aveam 100 de copii acolo studenţii… Dar nu am făcut asta, ba din contră, am zis ,,băi, la copilul asta să îi fie bine, să înţeleagă ceva din ecuaţia asta”. Dar nu vedeţi, pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti”, a precizat Alin Nicolescu.

Gelu Ionescu