Săulescu revine la Gilortul: Sper să ajut mai mult echipa

Fotbalistul gorjean Dragoș Săulescu (30 de ani) a revenit la Cărbunești. Mijlocașul a început și sezonul precedent alături de trupa gorjeană, dar a plecat în iarnă la CSM Deva. Experimentatul jucător a avut neșansa să se accidenteze înainte de startul Ligii a treia și nu a contribuit, așa cum își dorea, la rezultatele bune ale echipei alb-albastre. Acum, este dornic să le demonstreze celor de la Gilortul că nu s-au înșelat când au mizat pe el. De altfel, Săulescu a mărturisit că a semnat cu echipa din Gorj pentru că s-a simțit foarte dorit aici. ,,Cei din conducere au insistat, au știut ce au vrut de la început, de când m-au contactat, dar eu nu m-am grăbit sa semnez. Am așteptat, am mai avut câteva oferte, dar, practic, toți de aici, antrenorul Alex Stoica, domnul viceprimar, domnul primar și domnul Ionuț Gîlcescu, care are un aport la echipa asta, mi-au propus o nouă înțelegere și mi-au spus să facem un sezon mai bun. Acum un an, am fost accidentat timp de două luni, nu i-am ajutat așa cum îmi propusesem, dar sper că acum să o fac cât de mult posibil. Trebuie să fim mai sus anul acesta, pentru că rămâne același nucleu de jucători și ne cunoaștem între noi mai mult acum”, a declarat Săulescu pentru Cotidianul Gorjeanul.

Fotbalistul gorjean a semnat cu Gilortul pe un an. În cariera sa, a mai evoluat la FC Caransebeș, FC Cisnădie, Național Sebiș, CSM Reșița, ASU Poli Timișoara sau CSO Filiași.

Cătălin Pasăre