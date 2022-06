Satul Sohodol, sub ape, după o ploaie torențială de douăzeci de minute! – Primarul Remetea cere ajutor: ,,De 60 de ani nu s-a mai pomenit așa ceva”!

O ploaie torențială înregistrată joi, în jurul orelor 16.00, a provocat dezastru în localitatea Sohodol, aparținând orașului Tismana. Sunt peste 80 de locuințe afectate, spune primarul Petre Narcis Remetea care solicită ajutor firmelor private care dețin utilaje, să intervină în zona localității Sohodol care este calamitată.

,,A fost o ploaie torențială de nici o jumătate de oră.

În 20 de minute s-au distrus tot ce am făcut într-un an.

Nu s-a pomenit așa ceva! Va spun că, de 60 de ani nu s-a pomenit așa ceva.

Sunt în jur de 80 de gospodării calamitate, drumurile sunt pline de apă, intervenim cu voluntari, aven nevoie de ajutor.

Fac apel la toți cei care ne pot ajuta să o facă rapid.

Nu doar în Sohodol sunt probleme, în toată Tismana sunt deficiențe create de vreme”, a explicat primarul de Tismana.

