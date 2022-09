Satelitul Viitorului, neînvins în Seria 7

Viitorul 2 Târgu Jiu are un început bun de campionat în Liga 3. Echipa a fost înscrisă, ca și anul trecut, pe ultima sută de metri în Seria 7, datorită și unei invitații din partea FRF. Trupa este condusă de Constantin Andriucă și Cristian Priescu și a acumulat 5 puncte după trei runde. În ultima etapă, echipa secundă a Viitorului a învins cu 3-0 Progresul Ezeriș. ,,Avusesem un nucleu de copii anul trecut, copii foarte tineri. Am primit o invitație și ne-am uitat în lot, un lot destul de numeros. Am luat decizia împreună cu conducerea, copiii trebuie să joace pentru că sunt copii talentați și e păcat. Avem un început foarte bun față de anul trecut, cu două egaluri în deplasare și o victorie fără drept de apel, acasă, cu Ezerișul. Sperăm să facem o figură frumoasă și la Petroșani, pentru că acum suntem obișnuiți cu Liga 3. Din lot au făcut parte și foarte mulți jucători de la echipa mare. Au dorit să demonstreze și să joace, ca să intre într-un ritm”, a precizat team-managerul Viitorului, Gabriel Răscol. Viitorul 2 își dispută meciurile la Bustuchin. Anul acesta, echipa locală, Petrolul, nu a mai fost înscrisă în Liga 4, dar Răscol a declarat că decizia autorităților locale a fost independentă de faptul că Viitorul a ales să joace acolo. ,,Din câte știam eu, Petrolul Bustuchin nu mai avea decât un singur jucător legitimat. Am auzit că au fost discuții între domnul primar Ion Ciocea și un antrenor din Târgu-Jiu, care spunea că se va duce acolo cu un nucleu de jucători și va face o echipă. S-a trezit că nu mai are cu cine să mai joace. Omul nu a avut nicio vină, noi nici atât. Decizia este a autorităților locale. Avem condiții foarte bune și o suprafață de joc foarte bună. Este una dintre cele mai frumoase baze din județul nostru”, a adăugat Răscol. Oficialul gorjenilor este optimist după startul bun de campionat al ,,satelitului”. ,,Am început bine, sperăm să continuăm tot la fel. De ce să nu facem o surpriză, să ne calificăm în play-off?”, a conchis team-managerul. Viitorul 2 a retrogradat în precedenta campanie din Liga 3.

Liga 3 – Meciurile Etapei 3

ACSO Filiaşi 1 – 0 CSM Jiul Petroşani

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 3 – 0 ACS Progresul Ezeriş

CS Armata Aurul Brad 1 – 3 AFC Voinţa Lupac

CSO Retezatul Hațeg 0 – 1 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Viitorul Şimian 0 – 3 CSM Deva

Cătălin Pasăre