Sărbătoare în polivalentă!

Ultima etapă din Liga Florilor este una fără griji pentru CSM Târgu Jiu. Puțini anticipau la începutul sezonului parcursul fantastic al nou-promovatei. Trupa gorjeană a reușit să rămână în primul eșalon, evitând barajul, și a câștigat ,,argintul” la Final 4-ul Cupei României, desfășurat la Bistrița. Performanța le duce pe fete în EHF, o premieră pentru o echipă aflată la primul an în Liga Florilor. Tocmai de aceea, antrenorul Liviu Andrieș a declarat că rezultatul nu este important în meciul cu HC Dunărea Brăila. Principalul gorjencelor așteaptă cât mai mulți fani la sală pentru a celebra performanțele obținute de echipă. ,,Fetele trebuie felicitate în acest ultim joc și sunt convins că suporterii vor veni la sală pentru a face acest lucru. Efectiv trebuie să ne bucurăm de această ultimă etapă, de tot ceea ce am realizat. Ca rezultat, ca exprimare în joc, nu pot să vă spun ce așteptări am. Personal, îmi doresc doar ca fetele să se bucure de acest ultim meci, să ieșim sănătoși din acest joc și, bineînțeles, să ne bucurăm de acest final de campionat, pe care, vă spun sincer, nu-l așteptam. Va trebui să încheiem cu o sărbătoare din toate punctele de vedere”, a declarat Andrieș la conferința de presă. Partida de astăzi începe la ora 17.30, dar suporterii sunt rugați să ajungă mai devreme la sală pentru că fetele vor prezenta trofeul de Finalistă obținut la Cupa României și medaliile de argint.

Cătălin Pasăre