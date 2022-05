Sala de sport din Roșia de Amaradia, gata în acest an

Sala de sport din centrul comunei Roșia de Amaradia va fi gata până la finalul acestui an. Anunțul a fost făcut de primarul Liviu Cotojman.

„Spuneam cu ceva timp în urmă că încep lucrările de execuție a unei săli de educație fizică și sport în centrul localității. Astăzi vă informez cu satisfacție că se lucrează intens. Conform contractului și graficului de lucrări, până la sfârșitul anului va fi gata execuția”, a precizat primarul Liviu Cotojman.

Lucrarea este finanțată prin Compania Națională de Investiții, valoarea contractului fiind de 700.000 de lei.

„În apropierea primăriei, unde este și liceul, am obținut aprobarea pentru construirea unei săli de sport școlare de 102 locuri. Nu am avut amplasament pentru o sală de sport mare și de aceea am intrat la categoria de sală mijlocie”, declara primarul Liviu Cotojman.

I.I.