Sabine Klimek și-a prelungit contractul

Încă o jucătoare care a pus umărul la promovarea echipei în Liga Florilor va rămâne la CSM. Este vorba despre centrul Sabine Klimek, care și-a prelungit înțelegerea pentru încă un sezon. Klimek, care va împlini 32 de ani peste câteva zile, a declarat că se simte ca casă în Târgu-Jiu.,,În momentul acesta este important pentru mine să am continuitate și tot ce îmi doresc este să ajut echipa cât pot eu de bine. Deși am stat departe de teren pentru câteva luni din cauza accidentării din sezonul trecut, pot să spun că aceste două sezoane au fost un succes pentru mine și sper ca și următorul sezon să fie la fel! Evident, cel mai plăcut moment pentru mine a fost promovarea. Ce pot să promit este că voi da totul pe teren de câte voi avea ocazia și sper să continuăm să facem istorie cu această echipă. Fanilor vreau să le mulțumesc că au fost alături de noi și la bine și la rău, ne-au încurajat indiferent de rezultat și asta ne-a ajutat foarte mult! Am ales să rămân la Târgu-Jiu pentru că după doi ani petrecuți aici, pot să spun că mă simt ca acasă”, a declarat Sabine pentru csmtargujiu.ro. Timișoreancă la origini, Klimek a venit la Târgu-Jiu în vara anului 2021.

Cătălin Pasăre