„Să o lăsăm aşa!” Un șofer a pus șpaga în portbagajul mașinii de poliție

Un șofer de camion din Gorj a fost condamnat la închisoare cu suspendare, pentru că a încercat să mituiască un echipaj de poliție. Fapta s-a petrecut la începutul anului, pe DN2-E85, în județul Vrancea, însă sentința a fost dată de curând. Pentru a nu fi amendat și lăsat fără permis, șoferul „a uitat” 500 de lei în portbagajul autospecialei de poliție.

Șoferul din Gorj a fost oprit de agenții de la Rutieră pentru că a intrat într-o depășire neregulamentară.„La data de 18.01.2023, în jurul orelor 15:50, în timp ce se deplasau cu maşina de poliție pe DN2-E85, spre Tişiţa, agenții de poliție (…) au observat un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, cu numere de înmatriculare de Bucureşti, care ar fi efectuat o manevră de depăşire neregulamentară, mai exact s-ar fi angajat într-o depăşire neregulamentară a altui camion, astfel forţând participanţii la trafic din sens opus să efectueze manevre de evitare a coliziunii. Organele de poliție au procedat la oprirea camionului în prima parcare disponibilă, iar agentul-şef de poliţie i-a solicitat conducătorului camionului documentele personale şi ale maşinii pentru control”, potrivit rechizitoriului. Șoferului i s-a comunicat abaterea săvârşită, sancţiunea ce va fi aplicată şi faptul că este înregistrat audio-video. Bărbatul i-a cerut iubitei sale, aflate în dreapta, documentele mașinii şi suma de 500 de lei. Polițistul i-a atras atenția că acest gest reprezintă infracţiunea de dare de mită şi că va fi sancţionat contravenţional. Şoferul a insistat chiar și în momentul în care era condus la mașina de poliţie pentru a fi testat cu aparatul etilotest ce se afla în portbagajul autospecialei. „Aici, în timp ce agentul-şef de poliţie aştepta ca aparatul etilotest să se calibreze, inculpatul a introdus 5 bancnote a câte 100 de lei sub o geantă din portbagajul pe care tocmai îl deschisese pentru a lua alcooltestul”, se mai arată în rechizitoriu. „Să o lăsăm aşa”, i-a spus șoferul agentului, sperând că polițistul va lua banii şi nu-l va mai sancţiona. Gorjeanul a fost rugat să se întoarcă la camion, unde i-a fost înmânat procesul-verbal de contravenţie. La audieri, șoferul a recunoscut infracţiunea. A spus că a oferit banii agentului de poliție pentru a nu-i lua permisul de conducere pentru 60 de zile, având în vedere că și-ar putea pierde locul de muncă și, implicit, ar ajunge în imposibilitatea de a-și mai întreține familia. Pentru că nu are antecedente penale, gorjeanul a fost condamnat la 1 an și patru luni de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani. În acest timp, șoferul trebuie să respecte o serie de măsuri de supraveghere și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii la Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Jiu – Direcţia Publică de Patrimoniu Târgu Jiu sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj. „(…) dispune confiscarea de la inculpat a sumei de cinci sute lei. (…) Obligă inculpatul la 1.000 lei cheltuieli judiciare către stat”, potrivit sentinței pronunțate la sfârșitul lunii trecute. Aceasta nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.