S-a tras cortina peste fotbalul judeţean

Ultimele meciuri programate în ligile a patra şi a cincea din Gorj s-au disputat la finalul săptămânii trecute. Jocurile nu au mai putut influenţa ierarhia finală în L4, unde CSO Turceni este campioană de o bună bucată de vreme. Petrolul Bustuchin a terminat pe doi, iar Jiul Rovinari pe trei, cele două formaţii oferind şi o întâlnire extrem de atractivă în runda cu numărul 24. Internaţional Băleşti a fost a patra echipă din play-off, într-un sezon inedit. Liga 5 a fost adjudecată de Unirea Dragoteşti, iar formaţiile din Bengeşti şi Tismana au completat podiumul. După ce învingătorii şi-au primit trofeele meritate, reprezentanţii AJF Gorj au premiat şi echipele care s-au clasat pe primele locuri în cele două ligi.

Liga 4 – Play-Off, Etapa 6

CS Internațional Bălești 3 – 2 CSO Turceni

CS Jiul Rovinari 2016 4 – 4 CS Petrolul Bustuchin

Liga 5, Etapa 22

AS Sporting Târgu Cărbunești 3 – 2 AS Unirea Dragotești

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 4 – 1 AS Dinamo Inter Stănești

AS Viitorul Plopșoru 2 – 1 AS Foresta Văgiulești

AS Dănești 2 – 4 AS Energetica Tismana

AS Scoarța 1 – 1 AS Gilortul Bengești

AS Știința Popmond Plopșoru a stat

Cătălin Pasăre