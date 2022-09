S-a stabilit programul Ligii 5

AJF Gorj a hotărât și programul campionatului din Liga 5, care, în acest an competițional, va avea două serii. În prima etapă se vor disputa următoarele meciuri:

Seria 1 , Etapa 1

Știința Godinești – Dumbrava Cîlnic

Viitorul Brănești – Energetica Tismana

Triumful Borăscu – Viitorul Cătunele

Pandurii Padeș – Foresta Văgiulești

Viitorul Plopșoru – Unirea Bolboși

Unirea Drăgotești stă.

Seria 2, Etapa 1

AS Prigoria – 7 Noiembrie Costești

Dinamo Stănești – Flacăra Rosia de Amaradia

Popmond Plopșoru – Viitorul Logrești

Știința Drăguțești – Gilortul Bengești

Bradul Polovragi – CSC Dănești

AS Scoarța- stă.

De asemenea, au fost stabilite partidele din turul preliminar al Cupei României, ediția 2022-2023. Este vorba despre confruntările AS Unirea Bolboși – AS Viitorul Brănești și AS 7 Noiembrie Costești – AS Prigoria. Meciurile se vor disputa într-o singură manșă, pe terenul primei echipe, pe 28 septembrie, începând cu ora 17.00.

Cătălin Pasăre