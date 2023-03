S-a reluat fotbalul județean

A revenit Liga 4 din Gorj. Vremea frumoasă de la finalul săptămânii a fost ideală pentru desfășurarea etapei a 14-a la județ. S-a marcat pe toate cele cinci stadioane care au găzduit confruntări. Liderul CSO Turceni a fost ținut în șah la Bălești. De pasul greșit a profitat principala contracandidată la titlu, Jiul Rovinari. Băieții lui Ion Lițoiu s-au impus în deplasarea de la Jupânești. Cel mai clar succes a fost obținut de Viitorul Negomir. Liga 5 se reia la sfârșitul acestei săptămâni.

Liga 4, Etapa 14

AS Minerul II Mătăsari 1 – 1 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești

CS Minerul Motru 2008 0 – 1 FC Petrolul Țicleni

AS Viitorul Negomir 3 – 0 AS Petrolul Stoina

AS Jupânești 0 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

CS Internațional Bălești 1 – 1 CSO Turceni

CS Vulturii Fărcășești și CS Unirea Țînțăreni au stat

Cătălin Pasăre