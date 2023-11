Rugăciunea este începutul dialogului cu Dumnezeu – ,,Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine”!

De aproape trei săptămâni, am fost puţin bolnăvior şi în momentele de încercare prin care am trecut, am înţeles mai mult ca niciodată că boala e consecinţa firească a păcatului, dar, în acelaşi timp, ea constituie şi un minunat prilej de a da noi dimensiuni şi nebănuite conotaţii rugăciunii şi importanţei acesteia în dialogul cu Dumnezeu! Din acest motiv, am lăsat pentru viitor abordarea unor teme de strictă actualitate, pentru că mai actual decât Dumnezeu, nimic nu poate fi în această lume trecătoare şi nimic nu poate fi mai tămăduitoare decât rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos şi către Maica Domnului, ocrotitoarea şi vindecătoarea sufletelor noastre! De multe ori, mi-au venit în minte cuvintele Mitropolitului Olteniei, Înaltpreasfinţitul dr. Irineu, care la un an de la întronizarea sa binecuvântată, spunea cu deosebită elocinţă că: «Rugăciunea este o minune ce face minuni: Îl coboară pe Dumnezeu şi înalţă sufletul către El. Este o minune pe care o putem săvârşi şi de care ne putem împărtăşi zilnic, plecând genunchii trupului dar, mai ales, ai sufletului şi înălţând mintea noastră spre Domnul. Urmează doar să-i înţelegem sensul şi să o cultivăm spre şi pentru desăvârşirea noastră, căci ea este semnul omenităţii şi al izbăvirii noastre»! Aşadar, mulţumesc respectuos şi cu o îndatoritoare şi smerită recunoştinţă tuturor oamenilor dragi ai sufletului meu, cei care au fost alături de mine şi care m-au ajutat şi chiar m-au încurajat ca să am încredere că Dumnezeu va fi cu mine şi că toţi aşteaptă ca să citească modestele mele articole din ziarul «Gorjeanul»! Ştim că pentru omul creştin, rugăciunea înseamnă convorbire, dialog, comuniune cu Dumnezeu şi cu semenii noştri care ne ajută şi ne încurajează, de aceea, prin dialogul cu Dumnezeu, să ne rugăm pentru noi, pentru familia noastră, pentru prietenii noştri şi chiar pentru neprieteni, mai ales că puterea rugăciunii noastre este direct proporțională cu profunzimea relației cu Iisus Hristos! Prin învăţăturile pe care ni le-a lăsat Iisus, ştim că primii urmaşi ai Săi se defineau prin unitatea și dedicarea lor de a urma învățătura Domnului, de faptul că aveau părtășie deplină unii cu alții și de faptul că se dedicau total rugăciunii. Biserica dreptmăritoare ne oferă un exemplu strălucit credincioșilor de azi, despre modul cum trebuie să fim devotați rugăciunii, care este esențială în viața noastră de credință, dar, mai ales, în cadrul unității și comuniunii noastre cu ceilalți credincioși.

Ca urmași ai Domnului Iisus Hristos, ca purtători ai Chipului Său dumnezeiesc, întotdeauna ne este oferit darul rugăciunii şi al dialogului cu Dumnezeu, mai ales în momentele de grea încercare! Ca un dialog viu, rugăciunea ne permite să comunicăm personal cu Dumnezeul Atotputernic şi Atoatemilostiv, fiindcă Dumnezeu ne aude şi ne ascultă cu atenţie, atunci când ne rugăm și putem fi convinși că ne va și răspunde păsului nostru. Mai devreme sau mai târziu, constatăm că, prin intermediul rugăciunii şi al dialogului viu şi sincer, Dumnezeu ne întăreşte și ne încurajează creșterea noastră spirituală pentru a ne face mai buni! De aceea, pe măsură ce rostim rugăciunea, viețile noastre, sănătatea noastră, munca și slujirea duhovnicească se aliniază cu Voia Lui Dumnezeu. Când suntem încercaţi de persoane posedate, rugăciunea este o armă puternică împotriva atacurilor spiritual răuvoitoare, iar, dacă suntem pătrunşi de rugăciune, devenim capabili să combatem răutăţile şi minciunile dușmanului și să rezistăm în fața oricărui obstacol pe care ni-l aduce în cale mâna diavolului! Desigur, mai înainte de a culege roadele rugăciunii și să ne bucurăm de sănătate, trebuie să fim încrezători în puterea rugăciunii, pentru a înţelege mai bine cuvintele Mântuitorului, când spune: ,,Credinţa ta te-a mântuit”, fiindcă rugăciunea ne concentrează atenţia și ne păstrează inimile pe Chipul Celui Care este capabil să ne răspundă pe măsura cererii noastre. Dialogul cu Dumnezeu ne ajută ca să cunoaștem şi mai mult Puterea Lui Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, oamenii, în timp ce observăm şi constatăm că El ne răspunde rugăciunilor noastre. Cu cât petrecem mai mult timp şi ne regăsim pe noi înşine rugându-ne, cu atât petrecem mai mult timp cu Tatăl nostru ceresc şi suntem în dialog cu El! De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu Tatăl nostru ceresc, pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, miluieşte-mă şi mântuieşte-mă pe mine păcătosul:



,,Eu sunt viaţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul”!

V.G.: Doamne, Tu ai creat toate lucrurile pentru Tine, dorindu-Ţi să ai o relație personală și o legătură sinceră cu mine păcătosul, în fiecare zi!

-IISUS: ,,Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul”!

-V.G.: Doamne, ce privilegiu extraordinar și minunat este să Te cunosc şi să mă rog la Tine pentru sănătatea mea!

-IISUS: ,,Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție”!

-V.G.: Doamne, îndepărtează orice obstacol şi orice boală care mă împiedică sau care mă distrage de la momentul sublim de a mă ruga la Tine în fiecare clipă!

-IISUS: „Căci din inimă ies: gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule…Acestea sunt care spurcă pe om!”!(Matei, 15, 19-20).

-V.G.: Doamne, Te rog să mă ajuţi să fac din rugăciune o prioritate a vieţii mele, fiind mai sârguincios şi mai smerit în faptele mele!

-IISUS: ,,Nu purtaţi grijă pentru viaţa voastră, ce veţi mânca şi ce veţi bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte! Oare nu sunteţi voi cu mult altceva decât ele? Şi cine dintre voi, purtându-şi grija, poate să-i adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce purtaţi grijă? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, dar v-o spun Eu vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei! Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu aşa o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin-credincioşilor? Aşadar, nu vă îngrijoraţi spunând: Ce vom mânca? sau Ce vom bea? sau: Cu ce ne vom îmbrăca? – deoarece, pe toate acestea, păgânii le caută”! (Matei, 6, 22-34)

-V.G.: Doamne, ajută-mă ca rugăciunea să fie primul meu răspuns pentru orice circumstanță favorabilă sau mai puţin favorabilă, pentru orice boală care mă încearcă, înainte de a acționa să cer sprijinul medicilor şi al oamenilor în halate albe!

-IISUS: ,,Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri”!

-V.G.: Doamne, care este luminătorul şi vindecătoruul trupului meu?

-IISUS: ,,Luminătorul trupului este ochiul! Deci, dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat; dar dacă ochiul tău e rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care se află-n tine este întuneric, cu cât mai mult întunericul”!

-V.G.: Doamne, aş vrea să stau mai mult de vorbă cu Tine, să mă rog mai mult pentru pacea şi liniştea lumii acesteia, pentru oamenii care mor în războaie, pentru ca oamenii să fie mai credincioşi, mai binevoitori şi mai încrezători în puterea Ta dumnezeiască!

-IISUS: ,,Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie! Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine”!

Profesor dr. Vasile GOGONEA