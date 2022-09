Rovinari: Ziua Națională de Curățenie!

În data de 17 septembrie 2022 se va desfășura la nivel național, Campania intitulată ,,Ziua Națională de Curățenie-2022 !’’.

Primarul orașului Rovinari, Robert Filip invită comunitatea la această acțiune: ,,Vă invităm să participați în număr cât mai mare, iar orașul Rovinari să fie din nou exemplul bun.

Cunoscut și sub numele de „Let’s Do It, Romania”, proiectul are ca obiective principale curățirea României de deșeurile aruncate la întâmplare, atragerea atenției asupra importanței păstrării unui mediu curat și deopotrivă conștientizarea rolului pe care fiecare dintre noi îl avem în societate. Vă puteți anunța participarea adresându-vă Biroului Urbanism, responsabil protecția mediului, d-na Pungan Ana, sau la numărul de telefon cu apelare gratuită 0800410000.

Toți voluntarii participanți la acțiune vor primi saci menajeri și mănuși de protecție.

Vă așteptăm așadar, sâmbătă, 17.09.2022, la ora 09.00, în fața Primăriei orașului Rovinari.

Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Rovinari!”, a transmis primarul Filip.

