Rovinărean prins drogat la volan

Un tânăr din Rovinari, oprit în trafic de polițiști sâmbătă seară, a ieșit pozitiv la testarea cu Drugtestul. Șoferului i-a fost reținut permisul auto, dar s-a ales și cu dosar penal.

„În seara zilei de 27 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au identificat în flagrant, un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Jiului din orașul Rovinari, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Conducătorul auto a fost condus de polițiști la spital, în vederea recoltării de probe biologice de sânge. Bărbatul deținea permis de conducere corespunzător și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive și i-a fost reținut permisul de conducere până la definitivarea cercetărilor”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.