România U21 și-a aflat adversarele

Naționala mică a României va da peste Spania, Ucraina și Croația în grupele Europeanului U21, pe care îl găzduiește alături de Georgia. UEFA Under 21 Championship va avea loc în perioada 21 iunie – 8 iulie. Țara noastră va organiza meciurile din Grupa B (la București) și Grupa D (la Cluj-Napoca), în timp ce Grupele A și C se vor juca în Georgia. Tricolorii U21 vor disputa toate meciurile din faza grupelor pe Stadionul Steaua. „Este o grupă complicată şi e normal să fie aşa. Dacă stau bine să mă gândesc şi Ucraina are echipe de club, Şahtior Doneţk joacă în Champions League, Dinamo Kiev – în Europa League. Croaţia are ca echipe de club, cum ar fi Dinamo Zagreb, în Champions League. Dar eu am încredere în generaţia pe care o avem. Am şi o mare responsabilitate, având în vedere că turneul final să dispută la noi şi o să avem suporterii aproape. Şi, bineînţeles, că ne dorim să facem un parcurs bun şi să ieşim din grupă în primul rând“, a declarat selecționerul Emil Săndoi. „Campionatul European Under 21 de anul viitor reprezintă o oportunitate unică pentru jucătorii noştri mai tineri în ceea ce priveşte expunerea la nivel internaţional. Dacă aş fi fost întrebat înainte de tragerea la sorţi aş fi spus că vreau cea mai dificilă grupă, pentru că obiectivul principal al acestei naţionalei este unul de formare. Şi doar întâlnind cei mai dificili adversari poţi să vezi nivelul la care te situezi şi ce ai de îmbunătăţit. Faptul că jucăm acasă este un avantaj, nu ar trebui să fie o presiune. Pentru că sunt sigur că vom avea foarte mulţi suporteri. Suntem prima ţară din Europa care găzduieşte această competiţie pentru a doua oară“, a spus și președintele FRF, Răzvan Burleanu.

GRUPA A: Georgia, Portugalia, Belgia, Țările de Jos

Miercuri, 21 iunie

19.00 Georgia – Portugalia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)

19.00 Belgia – Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)

Sâmbătă, 24 iunie

19.00 Georgia – Belgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)

19.00 Portugalia – Țările de Jos (Stadionul Meskhi, Tbilisi)

Marți, 27 iunie

19.00 Țările de Jos – Georgia (Stadionul Paichadze, Tbilisi)

19.00 Portugalia – Belgia (Stadionul Meskhi, Tbilisi)

GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, Croația

Miercuri, 21 iunie

19.00 Ucraina – Croația (Stadionul Giulești, București)

21.45 România – Spania (Stadionul Ghencea, București)

Sâmbătă, 24 iunie

19.00 România – Ucraina (Stadionul Ghencea, București)

21.45 Spania – Croația (Stadionul Giulești, București)

Marți, 27 iunie

21.45 Croația – România (Stadionul Ghencea, București)

21.45 Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, București)

GRUPA C: Cehia, Anglia, Germania, Israel

Joi, 22 iunie

19.00 Cehia – Anglia (Batumi Arena, Batumi)

19.00 Germania – Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

Duminică, 25 iunie

19.00 Cehia – Germania (Batumi Arena, Batumi)

19.00 Anglia – Israel (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

Miercuri, 28 iunie

19.00 Anglia – Germania (Batumi Arena, Batumi)

19.00 Israel – Cehia (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

GRUPA D: Norvegia, Elveția, Franța, Italia

Joi, 22 iunie

19.00 Norvegia – Elveția (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)

21.45 Franța – Italia (Cluj Arena, Cluj)

Duminică, 25 iunie

19.00 Elveția – Italia (Cluj Arena, Cluj)

21.45 Norvegia – Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)

Miercuri, 28 iunie

21.45 Elveția – Franța (Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj)

21.45 Italia – Norvegia (Cluj Arena, Cluj)

Fazele eliminatorii

Sferturi de finală

Sâmbătă, 1 iulie

19.00 1A vs 2C (Stadionul Meskhi, Tbilisi)

22.00 1B vs 2D (Stadionul Giulești, București)

Duminică, 2 iulie

19.00 1C vs 2A (Stadionul Shengelia, Kutaisi)

22.00 1D vs 2B (Cluj Arena, Cluj)

Semifinale

Miercuri, 5 iulie

19.00 1A/2C vs 1C/2A (Batumi Arena, Batumi)

22.00 1B/2D vs 1D/2B (Stadionul Steaua, București)

Finala

Sâmbătă, 8 iulie, ora 19:00 (Batumi Arena, Batumi)

