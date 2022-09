România a retrogradat în Liga C, dar Iordănescu rămâne în funcție

Naţionala de fotbal a României a învins echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 4-1 (1-0), luni seara, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Bucureşti. Meciul a contat pentru Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Naţiunilor. Din păcate, victoria tricolorilor a fost anulată de succesul Finlandei în Muntenegru, 0-2, iar naționala noastră a retrogradat în Liga C. Dennis Man (38), George Puşcaş (73, 86) şi Andrei Raţiu (79) au marcat pentru România, într-un meci în care căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, a contribuit decisiv la trei din cele patru goluri ale primei reprezentative. Pentru oaspeţi, care erau deja promovaţi în Liga A, a înscris Edin Dzeko (77). La finalul confruntării, selecționerul Edward Iordănescu, s-a declarat mulțumit de acțiunea din luna septembrie, dar și de atitudinea unor jucători. „Cu puțină șansă, puteam aduce șase puncte, nu doar 4. Consider că tot ce a fost compromis s-a întâmplat în iunie, și totul s-a întâmplat cu o singură echipă. În dubla cu Bosnia am luat trei puncte, dar am fi meritat și în tur cel puțin un punct. La fel cum și din acțiunea cu Finlanda am fi putut obține mai mult decât un punct. Măcar în unul dintre meciurile din deplasare cu Bosnia și Finlanda, dacă reușeam să avem mai puțină șansă, am fi reușit. Aș vrea să vorbesc despre echipă, despre băieți, salut atitudinea lor, ce au făcut în acțiunea această, mă gândesc la Pușcaș, Băluță, Man, care a revenit și el. Sunt în continuare jucători care ne lipsesc, mă gândesc la Ianis Hagi, Mihăilă, Vlad Chiricheș și exemplele pot continua. Cred că spiritul și atitudinea din această seară, la fel și cu Finlanda, reprezintă viitorul, nu trecutul. Trebuie continuitate, omogenitate la echipa națională, sunt 3-4 zile în care poți lucra, nu poți experimenta mult. În iunie a fost diferit, nu am avut soluții, acum mi-am permis să fac asta. Mi-aș dori un nucleu la națională de 30 de jucători care să fie permanenți, cine are exprimare și dă totul în tricoul echipei naționale să intre cât mai mult, să îți câștigi locul greu la echipa națională. Cred că e corect să avem o discuție cu conducerea Federației, oameni care ne-au sprijinit necondiționat, oameni deschiși dialogului, cu care putem analiza și trage concluzii”, a precizat Iordănescu. Marți, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a anunțat că Edi Iordănescu o să rămână la echipa națională. „Acest final ne face să continuăm cu Edi Iordănescu după ce am văzut în ultimele două meciuri, modul în care lucrează la federaţie, pentru felul în care lucrează în teritoriu. Acum, să vedem ce facem în calificările următoare. Depinde de strategia preşedintelui şi de cei care fac parte din conducerea federaţiei. Nu ne schimbăm de la o zi la alta” , a declarat fostul antrenor. Edi Iordănescu (44 de ani) a ajuns la echipa națională a României pe 26 ianuarie 2022, iar contractul său este valabil până în iunie 2024.

România – Bosnia-Herţegovina 4-1 (1-0)

Au evoluat echipele:

România: 1. Ionuţ Radu – 2. Andrei Raţiu, 17. Adrian Rus (5. Ionuţ Nedelcearu, 83), 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu – 18. Răzvan Marin (6. Tudor Băluţă, 65), 22. Darius Olaru – 20. Dennis Man (23. Andrei Cordea, 64), 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 13. Deian Sorescu (3. Mario Camora, 56) – 7. Denis Alibec (9. George Puşcaş, 64). Selecţioner: Edward Iordănescu. Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu – 4. Cristian Manea, 8. Alexandru Cicâldău, 14. Daniel Boloca, 19. Florin Tănase, 21. Florinel Coman.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj – 3. Besim Serbecic, 18. Adnan Kovacevic (6. Sinisa Sanicanin, 25), 16. Hrvoje Milicevic (15. Haris Duljevic, 46) – 21. Amar Dedic, 19. Dario Saric (11. Edin Dzeko, 71), 13. Gojko Cimirot (8. Vladan Danilovic, 46), 10. Amer Gojak, 2. Eldar Civic (5. Sead Kolasinac, 61) – 9. Smail Prevljak (căpitan), 23. Ermedin Demirovic. Selecţioner: Ivailo Petev. Rezerve neutilizate: 12. Ibrahim Sehic, 22. Kenan Piric – 4. Mateo Susic, 7. Muhamed Besic, 14. Sanjin Prcic, 17. Kenan Kodro-Maksumic, 20. Dino Hotic.

Cătălin Pasăre