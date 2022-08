Rogac și Stoian, mulțumiți de condițiile de la Târgu-Jiu

Doi dintre jucătorii care au venit în această vară la Viitorul Târgu Jiu, Radu Rogac (27 de ani) și Adrian Stoian (24 de ani), s-au declarat foarte mulțumiți de ceea ce au găsit la echipa de ligă secundă. Ambii fundași centrali cred că echipa are capacitatea de a intra în primele șanse la finalul sezonului regulat. Rogac a declarat că urmează un test foarte important la Iași, în această rundă, iar o victorie ar da încredere echipei pentru meciurile viitoare. ,,Am avut o discuție cu conducerea clubului și ei m-au convins să vin aici, să ajut echipa. Vreau să cresc și să ajut echipa să crească, să fie mai bună. Sunt mulțumit, îmi place ceea ce am găsit aici. Avem un grup foarte bun, unit, și am foarte mare încredere că pe viitor putem face rezultate foarte bune. Totul depinde numai de noi să intrăm în play-off. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Sper că o să câștigăm la Iași și lucrurile vor merge spre bine. Întâlnim o echipă bună, care a făcut vreo 20 de transferuri. Au jucători buni, dar nu ne este teamă. Dacă vom avea o atitudine bună și vom fi organizați în teren, eu spun că avem mari șanse să câștigăm la Iași”, a declarat apărătorul înainte de plecarea în Moldova. Şi brașoveanul Stoian vrea să șteargă impresia lăsată de Viitorul în prima etapă, atunci când gorjenii au fost învinși de Dumbrăvița (0-1), la Târgu-Jiu. ,,Este o nouă provocare pentru mine. Condițiile de aici sunt foarte bune. Am mai fost la echipe de liga a doua, dar aici este totul ca la fotbal. Totul depinde de noi să ajungem în play-off. Oamenii din conducere chiar și-au făcut treaba, iar noi trebuie să avem ambiție. Până la urmă, în asta constă totul. Cu o victorie, se cam uită meciul de acasă cu Dumbrăvița, deși va fi o deplasarea foarte dificilă. Ar fi păcat să nu prindem play-off-ul, pentru că avem un grup bun și tot ce ne trebuie”. Partida de la Iași se joacă sâmbătă, de la ora 11.00. În altă ordine de de idei, Liga2.ro a anunțat că Steaua București, CS Comunal Șelimbăr, CSM Slatina, CSC Dumbrăvița și Minaur Baia Mare nu au drept de promovare la finalul sezonului 2022-2023 al Ligii 2. Așadar sunt cinci echipe din 20 care joacă fără obiectiv. ,,La fel ca în sezonul precedent, nu există nicio prevedere legală care să interzică unui club de drept public participarea în play-off-ul Ligii 2 sau câștigarea competiției”, a comunicat Biroul de Presă al Federației Române de Fotbal.

Cătălin Pasăre