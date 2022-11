Robert Bălăeț are încredere în baschetbaliști: Jocul ne dă speranțe

Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț, a însoțit echipa de baschet la Ploiești, acolo unde elevii lui Porter Troupe au cedat confruntarea cu CSM-ul din localitate, scor 92-86. În ciuda faptului că trupa gorjeană are patru înfrângeri consecutive în LNBM, conducătorul clubului nu se teme de retrogradare. Bălăeț a declarat că jocul alb-albaștrilor este în creștere. ,,Am întâlnit o echipă foarte motivată, cu jucători de certă valoare. Din păcate, am avut un prim sfert foarte slab, unde s-a și jucat meciul. Am alergat după egalare, am și fost aproape, în ultimele 35 de secunde eram la trei puncte. A fost un meci destul de bun făcut de echipa noastră. Încă suferim în apărare. Sper ca Porter Troupe să pună la punct echipa, preconizăm, într-o lună de zile, pentru că va fi oprit campionatul. Jocul ne dă speranțe, sunt convins că nu o să retrogradăm. Eu zic că avem o echipă bună și rezultatele vor apărea”, a spus Bălăeț pentru Radio Infinit. Următorul meci are loc pe terenul campioanei naționale, U BT Cluj Napoca. Partida se dispută pe 18 noiembrie. Directorul de la CSM știe că echipa sa are șanse minime în Ardeal, însă vrea alte rezultate cu formațiile de același calibru. ,,La Cluj, avem șanse foarte mici. Mergem să jucăm, să demonstrăm că suntem pe drumul cel bun, dar victoriile le așteptăm în alte meciuri. Oricum, acest rezultat nu s-ar pune în faza a doua. Dacă la handbal putem să ne facem niște calcule, pentru că avem un campionat care se dispută tur-retur, la baschet este foarte complicat. Sunt mai multe faze, se anulează anumite rezultate. Trebuie să recunoaștem că nu e ceea ce ne-am dorit și am pierdut două meciuri pe care preconizam că le vom câștiga, cu Târgu Mureș și cu Miercurea Ciuc. Am speranța că vom întoarce aceste rezultate”, a mai spus Bălăeț. CSM Târgu Jiu a oficializat, în această săptămână, transferul pivotului grec Thomas Kottas (26 de ani). Jucătorul a semnat un angajament până la finalul sezonului.

Cătălin Pasăre