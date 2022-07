Rivaldinho, prezentat în Bănie înaintea returului cu albanezii. Rotaru vrea în grupele Conference League

Atacantul brazilian Rivaldinho a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova. Fiul legendarului Rivaldo vine să le facă concurență lui Ivan Koljic și Jovan Markovic, și este convins că poate avea performanțe cu echipa Științei. Vârful de 27 de ani revine în România după experiențele Dinamo București și Viitorul Constanța. Cu aceste echipe a reușit să câștige Cupa Ligii și Cupa României. De asemenea, în Polonia, și-a adăugat în palmares cupa și supercupa cu KS Cracovia. A semnat cu juveții pe două sezoane, declarând că alegerea a fost una facilă. ,,A fost foarte simplu, pentru că mi-am dorit să vin aici și nu m-a interesat partea financiară. Mi-am dorit să ajung la o echipă mare și sunt foarte fericit și mândru. Obiectivul meu este să devin mai bun în fiecare zi, să mă antrenez bine, să mă lupt și să îmi ajut colegii să câștigăm meciuri. România este o țară pe care o iubesc, copilul meu s-a născut aici. Fanii trebuie să ne susțină pentru că avem nevoie de ei și fără ei nu putem. O să dăm ce avem mai bun pe teren și cred că suntem mai tari cu ei. Împreună ne vom bate la campionat și în toate competițiile. Cred că asta este cel mai important, să avem mentalitate de câștigător. Astea sunt obiectivele, să ne luptăm și să fim acolo sus, unde trebuie. Condițiile sunt top, avem toate condițiile să facem cea mai bună performanță și asta a fost unul dintre motivele pentru care am ales Craiova”, a declarat noul atacant din Bănie. Rivaldinho a adăugat că tatăl său va veni la Craiova, dar și că s-a sfătuit cu fostul mijlocaș al Barcelonei înainte de a-și pune semnătura pe contract. ,,Țin legătura cu tatăl meu, vorbim în fiecare zi. I-am zis de oportunitatea de a veni aici și el știa de echipă. Mi-a zis că este o echipă mare din România și că este sigur că o să fac performanțe aici. Îl așteptăm aici la un meci important, am vorbit cu cei din conducere. Universitatea Craiova a câștigat un fan, pe tatăl meu”, a dezvăluit Rivaldinho. De la Cracovia a ajuns în Bănie și fostul dinamovist Sergiu Hanca, care nu a fost prezentat oficial până la ora acestui material.

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a dezvăluit când vor putea debuta cei doi fotbaliști. „Sunt la antrenamente, au semnat Hanca și Rivaldinho, dar nu vor juca cu Vllaznia, în niciun caz, nu sunt pe lista pentru Europa.

În următoarele partide din Europa pot juca, dacă vom merge mai departe în preliminariile Conference League. Rivaldinho e puțin în urmă cu pregătirea, dar Hanca face antrenamente cu echipa și poate să intre cu Rapid”, a declarat Cârțu. Craiova întâlnește în această seară, de la ora 20.30, formația albaneză Vllaznia, în turul II preliminar Conference League.

Returul se joacă pe ,,Ion Oblemenco”, după o primă manșă încheiată la egalitate, 1-1.

,,Mă aștept să facem un rezultat care să ne permită accederea în următorul tur preliminar. Vllaznia va avea o determinare specifică echipelor din Albania. Nu este un adversar de temut, dar trebuie să respecți orice adversar din cupele europene. Nu mă gândesc la un rezultat negativ”, a spus Cârțu.

,,Primul obiectiv e accederea în grupele Conference. Avem nevoie ca fiecare firicel de iarbă să fie cu noi. Avem nevoie de suporteri să fie cu noi. Sunt încrezător că vom trece mai departe. În primul rând, ne uităm la planul sportiv, apoi la cel financiar. Noi în acest an avem un deficit bugetar de 5 milioane. O calificare ne-ar completa bugetul, nu ar mai trebui să vină acționarii cu bani de acasă”, a declarat și finanțatorul Mihai Rotaru.

Cătălin Pasăre