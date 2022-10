Rivaldinho o ține pe Craiova în play-off

Universitatea Craiova a fost aproape de un nou pas greșit, sâmbătă, pe teren propriu, dar s-a impus în minutele de prelungire împotriva Petrolului. Juveții au trecut cu 2-1 de ploieșteni, după ce Cîmpanu (`76) și Rivaldinho (`90+1) au anulat efortul lui Irobiso, (`58). Ante Roguljic a fost esențial la ambele faze. Un eșec ar fi scos-o pe Ştiința din primele șase locuri. Craiova suferă, în continuare, la capitolul eficiență, iar mijlocașii nu produc suficient. Finalul meciului l-a găsit pe antrenorul Mirel Rădoi mulțumit și nu prea.

„A fost o ușurare pentru că am luat cele trei puncte, dar ca să-mi treacă supărarea trebuia să câștigăm fără să primim gol. Mă bucur că nu am cedat posesia în repriza a doua, chiar dacă suporterii au strigat ‘Jucați fotbal’. Cred că toți jucătorii care au intrat au jucat bine, au avut atitudine, chiar și Marko (n.r. Jovan Markovic) a încercat să se bată. Nu neapărat antrenamentele au fost mai lungi, ele au fost mai intense. Reacția lor a fost una senzațională, au înțeles că trebuie să găsim mai multe soluții pentru că adversarul a început să ne cunoască”, a declarat principalul din Bănie.

Fundașul Bogdan Mitrea a recunoscut că echipa are dificultăți să desfacă apărările aglomerate. ,,O victorie muncită, e mai dulce pentru că a venit pe final. Sper să ne revenim, sper să avem constanță, dar mă bucur că ne-am revenit. Nu e neapărat o teamă, încercăm să controlăm jocul, dar jucăm mereu cu echipe bune. Speram până la ultima fază (n.r. să se marcheze golul victoriei). Așteptam să vină pentru că am suferit în ultimul timp. Adversarul deliberează intenționat terenul, sunt convins că dacă dădeam primii gol, câștigam altfel. Sunt momente în care un asemenea gol îți dă impuls și încredere, sper să fie așa și la noi. A fost o săptămână lungă, foarte grea la început pentru că a fost greu să trecem peste eșecul de la Argeș”, a declarat apărătorul. Eroul meciului, brazilianul Rivaldinho speră să marcheze cât mai multe goluri în perioada următoare și să devină un jucător de bază la Craiova. ,,Senzația e foarte plăcută. Am lucrat mult pentru acest moment. Ultima lună a fost foarte grea, cu accidentarea, dar m-am antrenat bine și sunt fericit că am putut ajuta echipa cu un gol. E foarte greu pentru că știm că toate echipele vor să ne bată. Suntem una dintre cele mai bune echipe din țară. Petrolul e o echipă care se apără. Eu sunt atacant. Asta îmi place să fac, sunt obișnuit să mă demarc. Și mister ne cere foarte mult să atacăm prima bară. Am încercat să atac spațiile și bineînțeles a venit și golul și asta contează, că am luat 3 puncte azi. Eu personal, vreau să câștig fiecare meci. Am presiune pe mine la fiecare meci, la fiecare antrenament, vreau să fiu cel mai bun. Am mentalitatea asta de acasă”, a declarat vârful alb-albaștrilor. Miercuri, Craiova joacă în Cupa României, la FC Hermannstadt.

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești: 2-1 (0-0)

Universitatea: Giedrius Arlauskis – Vladimir Screciu, Raul Da Silva, Bogdan Mitrea – Sergiu Hanca (’60, Jovan Markovic), Alex Crețu (’70, Bogdan Vătăjelu), Mihai Căpățînă (’90+3, Valerică Găman), Nicușor Bancu – George Cîmpanu, Andrei Ivan (’60, Rivaldinho), Ștefan Baiaram (’70, Ante Roguljic). Antrenor: Mirel Rădoi.

Petrolul: Octavian Vîlceanu – Lima Santos, Bart Meijers, Marian Huja – Georgi Pashov, Lucian Dumitru, Takayuki Seto, Tavares Silva (’85, Gicu Grozav), Mihai Velisar (’75, Valentin Velisar) – Christian Irobiso (’75, Mirko Ivanovski), George Bratu (’64, Cosmin Tucaliuc). Antrenor: Nae Constantin.

Cătălin Pasăre