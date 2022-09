Risipă a banului public, lipsă de transparență, spectacole cu limbaj obscen la Teatrul ”Elvira Godeanu”!

Viceprimarul Coica reacționează dur la finalul de mandat al managerului Cosmin Brehuță, la conducerea teatrului din Târgu Jiu și nu are de gând să-i asigure o continuare a activității manageriale la cârma instituției. Nici pe departe, dacă stăm să ne gândim la ultimele evenimente culturale organizate de instituție, evenimente plătite exorbitant de municipalitate, în timp ce publicul a reacționat negativ. O spune clar viceprimarul municipiului, Gabriel Coica, care acuză managementul teatrului de risipă a banului public, lipsă de transparență și de lipsă de respect pentru public și pentru instituția culturală.

”Cireașa de pe tort” a reprezentat-o spectacolul de stand-up, organizat la finalul săptămânii trecute, în incinta teatrului. În cadrul spectacolului, limbajul suburban a fost la el acasă. Viceprimarul a considerat că acest gen de spectacole nu trebuia organizate în cadrul teatrului. “Am fost contactat de mai mulți cetățeni ai municipiului Târgu Jiu, indignați de spectacolul organizat de Teatrul Dramatic “Elvira Godeanu” vineri, 16 septembrie. Oamenii se întreabă, pe bună dreptate, de ce o instituție de cultură poate să organizeze spectacole în care se folosește un limbaj obscen. Cu toate că astfel de spectacole sunt apreciate și au un public numeros, nu teatrul era instituția potrivită care să promoveze așa ceva. Am cerut deja explicații conducerii Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” pentru cele întâmplate și suma cheltuită”, a precizat viceprimarul municipiului.

Gabriel Coica susține, de asemenea, că la teatru s-au cheltuit „fără scaun la cap”, sume exorbitante fără o motivație clară, fără transparență și a dat exemplu faptul că instituția a contactat o firmă pentru a realiza niste scaune pentru sala de spectacole, prost realizate dar mai ales lipsite de confort.

“Mai ales în ultima vreme, s-a observat, la teatru, o rapiditate de cheltuire a banilor din buget, fără o prioritizare şi fără o analiză de oportunitate sau de raportare calitate-preț. În ultima categorie, se încadrează investiția de schimbare a scaunelor din sala de spectacole. O să verific dacă această lucrare este absolut necesară pentru confortul spectactatorilor, buna desfășurare a spectacolelor, sau pentru avizarea sălii, conform legislației în vigoare. În caz contrar, această lucrare nu trebuie făcută doar pentru a cheltui, până la finalul mandatului de manager, toți banii din bugetul instituției. Atașez câteva fotografii cu scaunele ce urmau a fi achiziționate, în care este vizibilă calitatea net inferioară față de cea a scaunelor existente. Această investiție ar fi angrenat instituția, dacă nu aș fi solicitat o analiză mai profundă, în cheltuirea, pe repede înainte, a unor sume foarte mari”, mai spune Coica.

Panouri publicitate pe fațada teatrului! 1 miliard în plus pentru “Toboșarul”

“Am aflat, cu stupoare, zilele trecute, că pe fațada teatrului se doreşte să fie montate panouri publicitare video. Evident, fără respectarea reglementărilor în vigoare, fără o prioritizare a nevoilor instituției, fără transparență, ceea ce îndreptățește ideea că singura țintă a actualei conduceri este cheltuirea rapidă a banilor instituției”, subliniază Coica, scoțând în evidență o lipsă totală de comunicare a managerului teatrului cu conducerea Primăriei Târgu Jiu.

Șocant este că piesa ‘Toboșarul”, a fost una neînțeleasă de către public și cu multe elemente de criticat din partea spectatorilor. “O altă cheltuială dubioasă este cea legată de producția piesei “Toboșarul”. Pentru realizarea acesteia, deşi la aprobarea bugetului conducerea teatrului s-a angajat că o va produce cu o anumită sumă, în cadrul programului “File din poveste”, piesa care deja a avut avanpremiera în cursul acestei săptămâni, deci a fost produsă, a costat dublu sau poate chiar mai mult de atât. Nu avem detalii întrucât nici până în prezent nu a existat o comunicare clară a acestor informații. În schimb, deşi avanpremiera piesei a avut deja loc, conducerea teatrului a transmis Consiliului Local o solicitare de rectificare bugetară, destinată să acopere cheltuielile de peste 100.000 lei făcute ÎN PLUS! Chiar dacă, pe lângă subvenția oferită de primărie, instituția a beneficiat şi de sume importante de bani primite de la Guvernul României, consider că transparența în cheltuirea banilor publici este prioritară şi că această risipire inconştientă a bugetului Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” trebuie să înceteze”, a menționat Coica.

De altfel, luni, viceprimarul anunță că va solicita și punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, intenția fiind de a stopa irosirea haotică a fondurilor existente în bugetul teatrului, până la selectarea unui nou manager. Mandatul lui Brehuță expiră la finalul lunii octombrie.

Concursul pentru selectarea noului manager al instituției nu a reușit să ducă la selectarea unui înlocuitor pentru Brehuță.

Anamaria Stoica