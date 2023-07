Rezultate excelente obținute de profesoara Elena Cornoiu în anul școlar 2022 – 2023

În anul școlar 2022 – 2023, doamna dr. Elena Cornoiu, profesoară de istorie la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, a ocupat funcția de profesor lector în cadrul Centrului de Excelență Gorj pentru disciplina istorie. Pregătirea profesională, experiența și rezultatele profesoarei Cornoiu Elena s-au armonizat foarte bine cu condițiile de eligibilitate pe care trebuiau să le întrunească participanții la selecția corpului de profesori lectori din cadrul Centrului de Excelență Gorj.

Într-o lume a contrastelor, în care valoarea este dată de nenumărate ori de suportul financiar, în acest melanj în care prostul gust ne “strivește” simțurile cu brutalitate, până la urmă performanța devine efortul zilnic de a modela caractere, de a forma oameni maturi din punct de vedere mental, afectiv și spiritual.

Olimpiadele și concursurile școlare sunt întreceri ale elevilor de elită, a celor care sunt potențialul intelectual al României viitoare.

Din grupa de excelență selectată de profesoara Cornoiu Elena pentru disciplina istorie la Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, în anul școlar 2022-2023, următorii elevi au obținut rezultate remarcabile:

– Elevul Popescu Marius-Gabriel, clasa a XI-a A, a obținut Premiul I la faza județeană a olimpiadei de istorie și a participat la faza națională, desfășurată la Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea;

– Echipajul format din elevii Bălășoiu Mirel-Claudiu-Marinel, Mitran Maria-Melinda și Popescu Marius-Gabriel a obținut Premiul I la faza județeană a Concursului Interdisciplinar „Cultură și Civilizație în România” și Premiul Special la faza națională desfășurată la Baia Mare;

– Elevul Bălășoiu Mirel-Claudiu-Marinel, clasa a XI-a A, a obținut Premiul al III-lea la faza județeană a Concursului Național „Memoria Holocaustului”;

– Elevul Mărgan Adrian-Ștefăniță a obținut Mențiune la faza județeană a Concursului Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, cu tema „Idei și regimuri politice ale secolelor XX – XXI”.

De asemenea, ca urmare a unui Acord de parteneriat încheiat între Institutul Intercultural Timișoara și Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu, având ca obiect de colaborare utilizarea metodei „Proiect. Cetățeanul” în predarea educației pentru cetățenie democratică, doamna profesoară dr. Elena Cornoiu a fost selectată pentru instruirea și implementarea acestui program elevilor clasei a VII-a A. Metoda „Proiect: Cetățeanul” reprezintă o metodă inovativă de predare a educației civice promovată în cadrul programului CIVITAS, inițiată și coordonată de Center for Civic Education, California, S.U.A. Implementarea acestei metode în România se face sub coordonarea Institutului Intercultural Timișoara și este recomandată de Ministerul Educației Naționale în programa școlară pentru clasa a VII-a. La finalizarea activității, elevii au primit o diplomă de participare, iar doamna profesor a obținut un Certificat de atestat.

Menționez faptul că doamna profesor dr. Cornoiu Elena este membru al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” din data de 03.03.2016 și președinte executiv al Cercului „Cultul Eroilor” din Colegiul Național „Spiru Haret” Târgu Jiu începând cu 25 ianuarie 2017, iar din 17 martie 2022 este vicepreședinte, responsabil de coordonarea Cercurilor „Cultul Eroilor” al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” (A.N.C.E. „R.M.” Gorj „T.V.”), calitate în care a desfășurat activități, pe bază de voluntariat, specifice amintitei asociații, pentru promovarea sentimentului de adâncă prețuire și recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea monumentelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.

Precizez că Asociația desfășoară activități în domeniul apărării și administrației publice centrale și locale și funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale (s-a înființat cu acceptul ministrului apărării naționale – Ordinul M. nr. 5706 din 31.10.1991) și sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române (Hotărârea Sfântului Sinod al B.O.R. nr. 3036 din 20.06.1992).

Îi mulțumesc doamnei profesoare pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute. Îi doresc o vacanță binemeritată!

Col. (rtr.) Gigi Bușe