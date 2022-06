Revenire la CSM Târgu Jiu

Secţia de handbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu se pregăteşte pe toate planurile să facă faţă noului sezon competiţional. După ce a anunţat primele patru transferuri, conducerea clubului a hotărât să facă mutări şi la nivel de staff. Astfel, din următorul campionat, echipa din Liga Florilor va avea şi un antrenor cu portarii. Este vorba despre Grigore Albici (57 de ani), care revine în oraşul lui Brâncuşi după un deceniu şi jumătate. Fost jucător la formaţiile din Târgu-Jiu, Pandurii Pinoasa și Energia, Albici va face din nou echipă cu Liviu Andrieș. Cei doi au colaborat în sezonul 2006 – 2007 la Energia, sezon la capătul căruia echipa noastră a participat în Cupa EHF. ,,Este adevărat, mă întorc după aproximativ 15 ani în orașul care a reprezentat în cariera mea o a doua casă. Evident, mă încearcă sentimente foarte plăcute, am multe amintiri speciale de la Târgu-Jiu. De aceea, simt că putem să continuăm povestea frumoasă a handbalului gorjean de pe vremea când activam la Târgu-Jiu”, a declarat experimentatul antrenor pentru csmtargujiu.ro. Gore Albici nu vine cu ,,mâna goală” de la Craiova. La Târgu-Jiu, va lucra din nou cu Ekaterina Dzhukeva, transferată, şi ea, în această vară. ,,Este adevărat că portarii au un rol important în angrenajul unei echipe de handbal. Cu Dzhukeva am lucrat foarte bine, timp de 4 ani, este un portar profesionist, cu multă experiență. Îmi propun să pun în slujba echipei de la Târgu-Jiu toată experiența și pregătirea mea în handbal. Împreună cu toți portarii care vor face parte din lot sper să avem o contribuție importantă în atingerea obiectivelor propuse”. Fostul mare portar a mai declarat că urmează un sezon extrem de dificil pentru nou-promovata din Gorj, dar, pe de altă parte, va fi un campionat foarte antrenant. Albici se aşteaptă ca fanii să umple Sala Polivalentă din oraş. ,,Îi cunosc bine pe iubitorii handbalului gorjean și știu că sunt alături de echipă cu tot sufletul. Mă bazez în continuare pe sprijinul și dragostea lor, la bine și la greu, pentru că doar împreună vom reuși. După 9 ani de activitate ca antrenor în prima ligă, pot spune că sezonul următor va fi unul dintre cele mai puternice, dacă nu chiar cel mai puternic! Am încredere în valoarea jucătoarelor de la Târgu-Jiu, cu toate că va fi o misiune dificilă, fiind și primul sezon al echipei în Liga Florilor. Sper să o ducem la bun sfârșit prin profesionalism, dăruire, abnegație, spirit de echipă”. Grigore Albici are, ca jucător, 3 titluri de campion național și 2 cupe ale României. E evoluat în Cupa Campionilor, Cupa Cupelor și Cupa EHF. Cu SCM Craiova a câştigat, în 2018, din postura de antrenor cu portarii Cupa EHF .

Cătălin Pasăre