Revelionul Artiștilor – petrecere de neuitat cu sute de participanți!

Peste 300 de muzicanți s-au distrat la sfârșitul săptămânii trecute la Revelionul pe care îl organizează de 14 ani la Târgu Jiu pentru a recupera petrecerea pe care cei mai mulți dintre ei o ratează la trecerea dintre ani, ocupați fiind atunci cu concertele pe care le au de susținut.

Au venit din toată țara și chiar din străinătate, unii dintre ei fiind pentru prima dată aici, alții fiind prezenți an de an la restaurantul de pe Insuliță. La miezul nopții șampania a curs valuri, iar artiștii și-au urat „La mulți ani”, iar până în zori au jucat de-au rupt podeaua, bucurându-se de clipele de relaxare de care au parte.

Marcela Fota a venit împreună cu sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu, după un concediu petrecut în Republica Dominicană. Artista a mărturisit că s-a simțit minunat la Târgu Jiu, ea programându-și concediul în așa fel încât să poată fi sigură că e prezentă la petrecere. „Ne-am pregătit tot anul pentru acest eveniment și am organizat concediul exact în funcție de această petrecere pentru a fi sigură că voi fi alături de colegii și prietenii prezenți aici pentru a ne petrecere. O zi din an trebuie să o avem și noi ca să ne distrăm. Am încheiat un an foarte bun, îmi doresc ca noul an să fie cu putere de muncă și să fim sănătoși pentru că toate celelalte vin exact așa cum trebuie”, a mărturisit Marcela Fota. Mariana Ionescu Căpitănescu a recunoscut că și-a încărcat bateriile în Dominicană pentru tot restul anului, ea având nevoie de energie la concertele pe care le va susține de acum încolo la Cluj sau la București la Sala Palatului. „E foarte frumos, vin în fiecare an la această petrecere pentru că e momentul în care pot să mă distrez, să nu duc grija că trebuie să cântă. Pot să port o rochie așa cum îmi place mie, să beau un pahar de șampanie și să petrec cu colegii. Ne întâlnim rar, iar aici avem ocazia să ne distrăm, nu să muncim. Lumea poate nu crede că ne întâlnim rar, dar fiecare e cu contractele lui și cu unii dintre colegi doar aici ne vedem, la această petrecere și de aceea ne și place Revelionul Artiștilor de la Târgu Jiu. Pentru 2024 nu îmi doresc decât să muncesc mai puțin pentru că toată viața am știut de muncă. M-am surmenat foarte mult, am tras de mine foarte mult, iar la un moment îți dai seama că trebuie să mai cânte și alții și să pot sta mai mult cu copii”, a declarat artista.

Printre organizatori, cea care a și cântat la miezul nopții urarea de „La mulți ani”, a fost Niculina Stoican, care a intrat în 2024 fără Ansamblul “Maria Tănase” pe care l-a condus la Craiova și care a fost desființat după aplicarea ordonanței reducerilor bugetare. Artista pare să fi depășit cu bine acest hop din cariera sa și a dat asigurări că profesional o duce mai bine ca niciodată. „Am început anul foarte bine și mi-ar plăcea să îl termin la fel cum l-am început, iar dacă e vorba de secretul acestui succes aș pune totul pe seama experienței și a înțelepciunii. Pentru 2024 îmi doresc să văd în jurul meu doar bine și înțelegere pentru unele lucruri. Profesional sunt bine, sunt impecabil din acest punct de vedere, așa cum am fost întotdeauna. Poate mai am și eu unele carențe în rest, dar profesional niciodată. Mă bucur că sunt acasă, aici la Târgu Jiu, orașul care pentru mine înseamnă acasă. Gorjul adună în acest eveniment care a devenit o tradiție oameni de peste tot din România. Pentru mine asta nu poate fi decât o bucurie pentru că Iubesc Oltenia din adâncul rărunchiului meu și nu voi înceta o secundă să o laud, să spun cât e de frumoasă, de importantă, mai ales din punct de vedere al tradițiilor”, a menționat Niculina Stoican, unul dintre organizatorii acestei petreceri.

Alături de ea, în buna organizare a întâlnirii artiștilor, au fost, ca în fiecare an, Elisabeta și Gigi Vasile, cei care acum 14 ani au avut inițiativa organizării acestui revelion alături de câțiva colegi cu care munciseră în noaptea dintre ani. Și de la câțiva participanți la acel moment s-a ajuns la sutele de artiști care vin acum din toată țara, aceștia fiind așteptați în număr mare și anul viitor când va fi o ediție aniversară, cea care va marca revelionul cu numărul 15. La ediția din acest an au fost prezenți și politicieni locali, de remarcat fiind prezența lui Marcel Romanescu, Bogdan Bejinaru și Adrian Dăianu, prezenți și la câteva ediții anterioare. La o altă masă a fost prezent și Ion Iordache alături de Iulian Popescu și Robert Filip, cu toții părăsind petrecerea înainte de miezul nopții.

