Rețeta săptămânii – Cooking Adventures In The Nature: Mai multe tehnici de gătit pe foc, la zile festive!

Salutare tuturor cititorilor culinari de la rețeta săptămânii! Pentru că deja bat la ușă sărbătorile de Paște, am să fac un mic rezumat despre ce se poate găti pe foc, alături de prieteni sau familie. Anul acesta am observat că, totuși, carnea de miel este destul de scumpă, dar sunt oameni care vor altceva în locul cărnii de miel și, de aceea, în această rețetă am să scriu câteva tehnici de gătit. Deci ce să gătești dacă nu mănânci carne de miel:

Vestitele aripioare de pui care se prăjesc la o distanță de 25-30 cm deasupra jarului

Pentru aceste aripioare ai nevoie de o marinada compusă din: sos de soia, ulei din arțar, zeamă de lime, muștar, sos de chili dulce, boia, sare, usturoi. Dacă stau la marinat peste noapte, cu atât mai bine pentru că toate Ingredientele au timp să se îmbine foarte bine.

Sarmale în oală de lut

Cred că este de nelipsit de pe mesele festive acest preparat, iar dacă vrei să impresionezi invitații, încearcă varianta de sarmale gătite lângă foc în oală de lut.

Ai nevoie de următoarele ingrediente:

Varză murată, carne mixtă de porc și vită, boia, vin alb, apă, foi de dafin, boabe de ienupăr, chimen, cimbru uscat, ulei, orez, sos de roșii, sare, piper, costiță de porc afumată, șuncă afumată.

Pui la țest pe pat de legume umplut cu pâine uscată

O rețetă deosebit de gustoasă, mai ales că testul din lut este tot un fel de cuptor, deci pielea puiului o să fie rumenită și crocantă iar carnea foarte fragedă. Aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Ceapă de apă, morcovi roșii, galbeni, păstârnac, varză de Bruxelles, pâine uscată feliată, lapte, ouă, sare, piper, nucșoară, pătrunjel verde, unt. O combinație de gusturi la care invitații vor rămâne plăcut impresionați.

Supă de pui cu tăieței de casă

Cred că acest preparat nu mai are nevoie de prezentare, fiecare dintre noi când eram copii mâncam, la bunicii noștri, acest preparat delicios. Supa de pui se poate pregăti foarte elegant pe o sobă rachetă. Aveți nevoie de:

Carcasă de pui, praz, ceapă, morcovi, păstârnac, țelină, pătrunjel verde, boabe de ienupăr, foi de dafin, piper boabe, sare, făină, ouă. Bunica mea a fost pe vremuri bucătăreasă, îmi aduc aminte că, la zile de sărbătoare, nunți, nu lipsea supa de pui sau de găină.

Ossobucco cu mămăligă

Picioare de vițel sectionate parte superioată. Aceasta rețetă este delicioasă, mai ales pentru zilele festive, are nevoie de gătit încet și în jurul focul, cât se gătește aveți posibilitatea să vă bucurați de un pahar de vin roșu împreună cu prietenii.

Aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Picioare de vițel secționate din partea superioară, morcovi, păstârnac, țelină, ceapă, praz, rozmarin, cimbru, ulei, boabe de ienupăr, vin roșu, pastă de roșii concentrată, supă clară de legume, sare, piper, făină de mălai, apă, parmeazan, lămâie, ulei de trufe. După cum vedeți, avem foarte multe ingredinte, o combinație de gusturi care merg perfect îmbinate într-o zi specială.

Mușchi de mânzat cu legume la disc de fontă

După cum ați citit în Rețetele mele anterioare eu nu gătesc decât în fontă sau lut. Nici să nu aud de aluminiu, la gătitul pe foc, pentru că este foarte toxic!

Mușchiul de mânzat la discul de fontă cu legume este genul de preparat care merge foarte repede. Aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Muschi de mânzat, dovlecei, ceapă de apă, ardei roșu, usturoi, vinete, sare.

Paște cu liniște și lumină!

Hristos a Înviat!!!