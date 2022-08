Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Buchteln (gogoși) austriece cu dulceață de caise !

Lista de cumpărături:

* 550 gr de făină;

* 200 gr de lapte;

* 60 gr de unt;

* 42 gr de drojdie;

* 3 linguri de zahăr;

* 1 gălbenuș de ou;

* 1 ou întreg (albușul și gălbenușul);

* 1 vârf de cuțit de sare;

* 1 pachet de zahăr vanilat;

* 1 lingură de Rom;

* Coaja rasă de la o lămâie netratată.

Pentru umplutură:

* 100 gr gem de caise.

Mod de preparare:

Pregătim aluatul. Încălzim ușor laptele, atenție să nu fiarbă.

Adăugăm drojdia într-un bol și o sfărâmăm bine cu o furculiță.

Turnăm laptele, zahărul și amestecăm totul bine până când drojdia s-a dizolvat în lapte.

Apoi, adăugăm ouăle, sarea, zahărul vanilat și amestecam bine. Turnăm făina, coaja de lămâie, romul, jumătate din cantitatea de unt, iar cu un tel amestecăm până când făina s-a încorporat bine si aluatul este unul moale și cremos.

Acum este momentul să frământăm aluatul cu mâna, gramajul de făină este posibil să difere, depinde de calitatea făinii, deci, dacă mai este nevoie, mai adăugați puțină faină. Aluatul se frământă până când textura lui devine ușor elastică și pufoasă! De menționat aici este că eu am folosit frământarea manuală pentru că nu fiecare deține acasă un robot de bucătărie.

Presarăm apoi puțină făină într-un bol și mutăm aluatul. Acoperim bolul cu o folie de plastic care să acopere și să izoleze foarte bine aluatul pentru că are nevoie de umiditate, deci nu are voie să respire. Aluatul nu trebuie să se usuce. Lăsăm aluatul la temperatura camerei să se odihnească pentru 30 de minute.

Între timp, preîncălzim cuptorul la 150 de grade, temperatura sus și jos, important este să fie exact 150 de grade pentru că în acest fel rămân pufoase.

Încălzim restul de unt până devine lichid. Îl adăugăm într-o tavă înaltă, este important acest lucru, pentru că plăcintele cresc în cuptor. Când aluatul s-a dublat este numai bun pentru pregătirea plăcintelor. Presarăm apoi făina peste un blat de lucru și adăugăm aluatul, este foarte important să nu îl mai frământăm. El poate fi tăiat cu un cuțit sau cu un borcan. Eu am folosit un borcan iar cu ajutorul lui am format bile. Așadar, apăsăm bilele puțin cu mâna și le aducem la forma de chiftele. Adăugăm în mijloc, cu o linguriță, dulceața de caise și le închidem, formăm un fel de găluște după care le așezăm în tavă. În acest fel, le formăm pe toate până când am terminat. Dăm tava la cuptor pentru 30-40 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. După 10 minute, o să simțiți un miros foarte plăcut în bucătărie. Combinația aluatului este delicioasă, coaja rasă de lămâie, romul, chiar dacă este în cantitate mică, are o importanță deosebită la acest aluat iar cu dulceața de caise se combină perfect!

La final, după gust presărăm zahăr pudră și servim. Se pot servi imediat, calde sau reci. Se pot păstra fără probleme 2,3 zile. Spor la gătit !

Poftă bună !