Rețeta falsurilor: Polițistul Bobaru, dator vândut pentru vila din Curtișoara! Fiul primarului PSD trebuie să restituie 325.000 de lei în doi ani

* Bogdan Constantin Bobaru, polițist în cadrul IPJ Gorj- Departamentul Operațiuni Speciale, a împrumutat, în perioada 2021-2022, sume colosale.

* Polițistul a împrumutat bani, pe care i-a declarat abia acum, atât de la contabila șefă a Primăriei Bumbești Jiu, de la un afacerist local, de la un cetățean Mortorga cât și de la CAR-ul IPJ Gorj.

* Donație 290.000 de lei de la tăticu, primar de Bumbești-Jiu, bani care nu apar în declarațiile de avere ale edilului PSD din ultimii trei ani

* Donația lui Constantin Bobaru nu apare în declarația primarului, făcută pe 14.06.2022, dar apare la fiul polițist în declarația făcută pe 6.06.2022(???)

* În declarația contabilei-șefe a primăriei din 16.06.2022 apare un împrumut mult diminuat față de fiul șefului ei, adică de 50.000 de lei, față de 180.000 de lei care apar oferiți cu titlu de împrumut în ultima declarație a polițistului

* CAR-ul Bumbești Jiu a oferit sume colosale pentru primar și apropiații edilului care ajung să-i ofere apoi banii fiului primarului PSD

* Falsuri pe bandă în declarațiile de avere ale polițistului, primarului, contabilei șefe… ANI intră pe fir

* Bobaru Maria Alisa, soția polițistului, subofițer la IPJ Gorj, are o declarație identică cu a soțului în ceea ce privește datoriile și ,,donația” socrului său Constantin Bobaru.

După ce Gorjeanul a relatat, în exclusivitate, la începutul lunii iulie, neregulile crase privind autorizația de construcție pentru vila fiului primarului PSD de la Bumbesti Jiu, punând semne de întrebare vizavi de banii cheltuiți de proprietar pentru construcția de 520.000 de lei (declarată în devizul de lucrări), familia Bobaru și-a luat măsuri de precauție pentru a acoperi, stângaci ce-i drept, în acte, suma colosală respectivă.

Mai exact, în ultima declarație de avere a proprietarului construcției, polițistul Bogdan Constantin Bobaru relevă o listă de debitori cu sume incredibil de mari, totalizând astfel, în actul respectiv, suma de 615.000 de lei pe care i-ar fi investit în casa în cauză. Șocant este că banii sunt în mare majoritate împrumutați atât de polițist cât și de persoane apropiate tatălui său, primar în funcție, proprietarul relatând și o sumă de 290.000 de lei pe care i-ar fi primit, drept donație, de la tatăl său. Penal este faptul că polițistul declară această donație, în ultima declarație de avere, iar tatăl său, care se presupune că ar fi făcut donația în cauză, declară, o săptămână mai târziu, că nu a făcut în ultimul an nicio donație și, mai mult, are aceiași bani în conturile personale. Aceleași ilegalități care put de la distanță a penal se regăsesc în declarația de avere a contabilei șefe a primăriei, Rîiosu Simona Nicoleta, care declară, pe 16 iulie 2022, că a oferit, cu titlu de împrumut, 50.000 de lei fiului primarului PSD, adică fiului șefului său, în timp ce persoana care ar fi primit banii declară o sumă de aproape patru ori mai mare primită de la respectiva, adică, șoc!!, sumă de 180.000 de lei. Dacă mai punem la socoteală și împrumutul făcut polițistului de la afaceristul local Micnescu Dumitru, de 100.000 de lei, care are legături cu primăria, dar și suma extrem de mică împrumutată de la CAR-ul IPJ Gorj de către ofițer, realizăm dimensiunea infracțiunilor în lanț comise de proprietar, de primar și de funcționarul public al primăriei, cu scopul de a acoperi valoare vilei din Curtișoara.

Vilă fără autorizație și fără bani!

Reamintim că această construcție a fost ridicată fără autorizație de construcție într-un an de zile, lucrările fiind făcute, în mai, în proporție de 97%.

Reamintim că polițistul Bobaru de la IPJ Gorj, fiu de primar, și-a ridicat în timp record o vilă impresionată, care l-a costat, până în prezent, 615.000 de lei, investind, atenție!!!, din banii proprii, doar suma de 25.000 de lei, și aceștia împrumutați de la CAR-ul IPJ Gorj.

Acești bani împrumutați trebuie restituiți de polițist până anul viitor, banii fiind luați de la „apropiați” anul trecut. Cu toate acestea, până la restituirea debitelor, polițistul Bobaru demonstrează că găsește resursele financiare necesare de aproape 6 miliarde de lei vechi, împrumutând acești bani de la diverse persoane aflate în strânsă legătură cu tatăl său, primarul în funcție de la Bumbesti Jiu.



Nu au bani, dar au…

Mai exact, Bobaru jr. ajunge să ceară și să primească acești bani, atât de la tatăl său care îi face o donație de dosar penal, în sensul că primarul nu declară niciodată că ar avea economii în valoare de 290.000 de lei, dar îi dă fiului pe hârtie acești bani, dar și de la contabila șefă a primăriei, care anul trecut, a câștigat împreună cu soțul o sumă de 100.000 de lei, dar ajunge și aceasta să îi ofere respectivului un împrumut de 180.000 de lei.

Trebuie menționat că nici în cazul primarului, nici a funcționarei banii declarați de polițistul Bobaru nu se regăsesc în declarațiile de avere ale respectivilor, fapt care denotă fals în declarații fie în actul semnat de împrumutat, fie în actele publice semnate de primar și de contabila șefă. Cert este că cele prezentate acum ar trebui sa oblige instituțiile statului să deschidă un dosar penal pentru verificarea celor semnalate, ilegalitățile crase văzându-se cu ochiul liber.

CAR-ul Bumbești Jiu oferă sume incredibil de mari!

Interesant mai este că în declarația primarului Bobaru și a funcționarei Rîiosu se relatează că ambii au împrumutat sume foarte mari de bani de la CAR-ul din localitate în care membru în Consiliul Director este consilierul local Borcan Claudiu Cristian de la USR. Practic, primarul împrumută anul trecut 80.000 de lei de la acest CAR, unul dintre cei care îi aprobă banii fiind chiar consilierul Borcan Claudiu. Acest consilier lucrează la Aparegio și se vehiculează că însuși primarul PSD ar fi pus umărul la angajarea respectivului în societate, consilierul prestând anterior la Turceni. Mai interesant este că primarul face acest împrumut deși are deja în conturi o sumă de 180.000 de lei, în Trezorerie, pe care îi declară și ultima declarație de avere. Edilul trebuie să restituie banii la CAR anul acesta, deși i-a luat anul trecut. În ce privește contabila șefă, aceasta a împrumutat anul trecut 50.000 de lei de la CAR, pe care trebuie să îi restituie anul acesta. Și aceasta sumă a trecut de aprobarea Consiliului Director unde este membru consilierul Borcan.

Când cere șefa, se aprobă!

Evident că banii s-au aprobat, că nu degeaba contabila șefă este membră în AGA de la Aparegio de unde încasează lunar în jur de 4000 de lei net, la un 6500 de lei brut.

Interesant este că potrivit unor membrii CAR, în ciuda marilor sume de bani eliberate anul trecut, recent, casa de ajutor era ușor insolvabilă. Asta deoarece, unii membrii CAR care s-au adresat unității pentru restituirea unor economii au fost refuzați pe motiv că societatea nu mai are bani lichizi. Poate că finanțiștii gorjeni vor fi interesați să arunce o privire în actele financiar contabile ale unității de la Bumbești-Jiu..

Polițistul Bobaru, obligat să restituie până în 2024, o sumă impresionantă!

Pe lângă faptul că și-a ridicat o vilă cu etaj cu 25.000 de lei împrumutați la CAR, și fără autorizație de construcție pentru imobil, polițistul fiul de primar mai are o problemă. Acesta s-a obligat, conform propriei declarării de avere, sa restituie până în 2024 suma de 300.000 de lei pe care i-am împrumutat de la diverși, anul trecut și anul acesta. Conform declarației de avere din 6 iunie 2022, polițistul proprietar trebuie să restituie până în 2024 următoarele sume: 180.000 de lei către contabila șefă a Primăriei Bumbești Jiu- Rîiosu, 100.000 de lei care afaceristul din Bumbești Jiu care realizează plasa sârmă în zona Lăzărești-Micnescu, 20.000 de lei către Motorga Dumitru Ioan și 25.000 de lei, până anul viitor, la CAR-ul IPJ. Evident că și dacă ar face banii la imprimantă, potrivit veniturilor declarate, polițistul Bobaru nu are cum să restituie acești bani. De altfel, familia Bobaru deține doar două autoturisme și valoarea acestora nici macar nu se apropie de debit, mașinile fiind din 2006 și 2008. Așa că nici în cazul unei vânzări a mașinilor, marea datorie tot nu se poate achita.

Coletă pentru Bobaru sau dosar penal?!

Plecând de la inadvertențele din declarațiile de avere, de la construcția vilei fără autorizație și de la terenul cu probleme, pentru care s-a modificat cu intenție PUG-ul, povestea aceasta din jurul casei polițistului Bobaru este grav cusută cu ață albă. Dacă nici urmare a acestor dovezi prezentate mai sus și a concluziei clare că în acest caz vorbim cel puțin de fals în acte oficiale nu se demarează nicio anchetă atunci clar există niste pârghii vizibile spre unități de Parchet din Gorj și Ministerul Justiției unde nașul familiei Bobaru deține o poziție importantă la vârf. Trebuie reaminti că nașul soților Bobaru, proprietarii vilei din Curtișoara, este Claudiu Teodorescu, secretar general la Ministerul Justiției.

ANAMARIA STOICA