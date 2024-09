,,Restart” pentru Mălăele la Dinamo

Roberto Mălăele, considerat o mare speranță a fotbalului gorjean, vrea să-și relanseze cariera la CS Dinamo București (Liga 3). Fiul fostului pandur Lucian Mălăele și nepotul lui Horațiu Mălăele, ,,Beto” are 21 de ani și își dorește să revină în prim-planul fotbalului mare. Până acum, lucrurile merg bine pentru mijlocașul crescut la Târgu Jiu. A înscris două goluri în primele patru etape.

,,Mijlocaș ofensiv, Roberto este unul dintre golgheterii echipei CS Dinamo în Liga 3, cu două goluri în patru etape, alături de Bogdan Barbu și Ionuț Zaharia. (…) Monitorizat de Hagi, Roberto a ajuns în 2016 la Academia Regelui. Avea 13 ani. Un an mai tâziu debuta pentru prima echipă a Viitorului într-un meci cu CSM Reșița, în Cupa României. La 14 ani, 6 luni și 26 de zile, cum reține statistica fotbalului românesc.

Botezul în SuperLiga Romania a venit pe 18 iulie 2021, într-un meci cu UTA, când a fost titular pentru Viitorul, rebrânduit sub marca Farul. O pubalgie (hernie sportivă) avea să fie cel mai puternic adversar la echipa lui Hagi. 6 luni a durat până a fost diagnosticat corect, apoi încă un an și jumătate prin două intervenții chirurgicale. A încheiat contractul cu Farul în luna ianuarie a acestui an și a jucat, până-n vară, la echipa secundă a celor de la Voluntari”, arată Academia de Fotbal CS Dinamo. ,,Au fost momente dificile în cariera mea, însă nu am renunțat. Fotbalul este viața mea și mă bucur că am trecut peste toate accidentările. Am venit cu inima deschisă pentru a promova cu CS Dinamo.

Sper să joc din nou, într-o zi, în SuperLiga Romania. Florin Bratu mi-a oferit încredere, am văzut implicare totală la antrenamente, la meciuri și, nu în ultimul rând, plăcerea de a lucra cu tinerii. La Dinamo am găsit un mediu corect pentru fotbal”, a declarat Mălăele pentru site-ul oficial al noului său club. El a fost propus în Ştefan cel Mare de un alt oltean, Ionel Dănciulescu.

Cătălin Pasăre