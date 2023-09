În perioada 5 – 10 septembrie, 4 reprezentanti al Muzeului Judetean Gorj au participat la cursul „Rezilienta in sectorul cultural. Integrarea obiectivelor culturale in circuitele turistice”, organizat de Dom Spain din Reus, Spania. Cursul a fost finantat de programul Erasmus+, actiunea cheie 1, Educatia Adultilor, si a constat in ateliere de lucru si vizite la obiectivele culturale din regiune.