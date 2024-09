Repere autumnale – La mijloc de răpciune – COBOARĂ OILE DIN MUNȚII GORJULUI

Puţin timp ne mai desparte de o nouă ediţie a deja cunoscutei manifestări pastorale „Coborâtul oilor de la munte”, ce se desfăşoară an de an în localitatea Baia de Fier aflată la poalele Parângului . Pentru cei ce vor să participe, fie și pentru numai câteva ore, la suita de manifestări cultural-artistice, ori să viziteze zona de o frumuseţe răpitoare, reamintim câteva date şi repere istorice legate de trecutul acestor locuri.

Aflat în partea de nord – est a judeţului, complexul carstic Cheile Galbenului-Peştera Muierilor oferă celor ce doresc să-l parcurgă si să-l cunoască o multitudine de fenomene de modelare a calcarului cunoscute în literatura de specialitate drept carst de bară calcaroasă.

Eroziunea a început în urmă cu multe milioane de ani, prin acţiunea râului Galbenul în pereţii abrupţi ai muntelui, o bară calcaroasă care stă în calea apelor care coboarau din munţi. Cu mult timp în urtmă, când cheile erau în formare, apa a găsit o fisura în peretele de calcar pe care, cu timpul, din cauza eroziunii, a lărgit-o. Mai târziu, prin acţiunea apei asupra calcarului albia s-a adâncit iar peştera a rămas suspendată în peretele drept al cheilor.

La fel ca și în cazul peşterii Polovragi, un puternic impact l-au avut răcirile puternice ale climei din trecutul pământului, fenomene cunoscute azi sub numele de glaciaţiuni, acestea jucând un rol important în hidrologia râurilor de suprafaţă și din subteran.

Dacă pornim din Novaci, pe DN 67, spre est, după aproximativ 7 km, ajungem în Baia de Fier, situată în gura Cheilor Galbenului la o altitudine de 560 m. Documentele istorice consemnează localitatea din timpul lui Mircea cel Bâtrân (1386-1418), ca loc de unde se extrăgea fierul, de unde și toponimicul așezării. Exploatarea minereului a fost de lungă durată, această activitate fiind consemnată și pe timpul lui Matei Basarab (1632-1654). Aşezarea mai era cunoscută și datorită grafitului de pe muntele Cătălinu – cel mai pur din Europa

În partea de nord a localităţii, la trecerea Galbenului prin calcarele masivului Polovragi-Cernădie, se află un impozant monument al naturii: Peştera Muierilor. Asupra denumirii acesteia există mai multe ipoteze: una din ele spune că denumirea ar veni din perioada matriarhatului, când femeile erau ’’capul familiei’’. Alta ipoteză arată că aici se ascundeau femeile și copiii în perioadele năvălirilor tătare și otomane. În sfârşit, într-o a treia ipoteză, se relatează că femeile obişnuiau să lase în peşteră fuioarele de in şi cânepă o perioadă, înainte de a le toarce pentru a se înmuia

Săpăturile arheologice făcute în peştera încă de acum patru decenii au scos la iveală silexuri paleolitice, ceramică și oase de animale: hienă, leu și urs. Peştera Muierilor a fost prima cavitate electrificată din țară pusă în circuitul turistic. Ea este o cavitate polietajată cu galeriile dispuse pe trei nivele. Este bănuiă existența unui al patrulea nivel, dar, în ciuda cercetarilor, acesta nu a fost localizat încă. Lungimea galeriilor însumează 3566 m, iar denivelarea totală este de 57 m. Partea vizitabilă cuprinde etajul superior și are o lungime de aproximativ700 m, restul galeriilor și etajelor constituindu-se în rezervație speologică, accesul fiind permis numai cu autorizatie CMN.

Unele formaţiuni existente aici (este vorba despre compusi de dahlit) sunt foarte rare, putând fi întâlnite în doar 3 cavităţi la nivel naţional.

Deşi dovezile privind locuirea peşterii datează din paleoliticul inferior, primele informaţii cu adevărat ştiinţifice despre cavitate aparţin reputaţilor muzeografi gorjeni Al. Ştefulescu şi I. Moisil culese în anul 1894. Geologul Gh. Munteanu-Murgoci publică în anul 1898 un studiu privitor la formele şi fenomenele de eroziune din Carpaţii Meridionali, unde este menţionată şi trecută pe hartă Peştera Muierilor. În anul 1929, doi speologi francezi, colaboratori ai renumitului Emil Racoviţă fac primele cercetări asupra faunei peşterii, cu această ocazie descoperind două noi specii de coleoptere carnivore.

Explorarea şi cercetarea în profunzime a peşterii s-a făcut în perioada 1951-1955, când a fost cartografiat întregul etaj superior şi o parte din cel inferior..Tot în timpul explorărilor din acea perioadă, a fost descoperit un craniu şi alte resturi fosile. După studierea cu atenţie s-a ajuns la concluzia că acestea aparţin unei femei cu vârsta între 40-50 ani, care ar fi trăit acolo în urmă cu aproximativ 30 000 de ani.

Primele cercetări asupra formaţiunilor de peşteră (speleotheme) existente au fost efectuate în anul 1954 de către I. Viehmann. Bogăţia de forme şi fenomene existente a determinat declararea de către CMN în anul 1955 a peşterii monument al naturii. Cavitatea a fost electrificată în anul 1963 ( după unele surse 1959), suferind pe parcursul timpului mai multe reamenajeri.

Din punct de vedere turistic, perimetrul Baia de Fier- Cheile Galbenului dispune de un potenţial de invidiat față de multe zone din judeţ. Aceste locuri sunt deosebit de favorabile agroturismului, iar autorităţile locale au şi întreprins o serie de măsuri de dezvoltare a acestor activităţi în conformitate cu standardele actuale.

Prin modernizarea căilor de acces și dezvoltarea pensiunilor rurale, locuitorilor și autoritatilor locale din Baia de Fier li se vor oferi noi oportunități de valorificare a potenţialului turistic, portului și obiceiurilor populare, în conformitate cu cele mai moderne metode de practicare a agroturismului

Mugurel PETRESCU

fotografii autor