Registrul traficanților de droguri va fi operațional de la 1 ianuarie 2025. „Avem registru al traficanților, legea e în vigoare, va fi operațional de la 1 ianuarie 2025. Vom ști în fiecare secundă dacă am identificat un om în trafic, persoană condamnată, poți să-l oprești să-l verifici, ce are în portbagaj, ce loc de muncă are, sunt pârghii pe care statul român le are“, a declarat ministrul Justiției, Alina Gorghiu la Digi 24.