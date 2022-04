Reflecţii teologice – Deniile în Săptămâna Patimilor

Deniile reprezintă patimile Mântuitorului Hristos și au loc în Săptămâna Mare, constituind slujbe religioase săvârșite, de obicei, după orele 18-19 ale zilei, și care încep din seara de Florii până în Vinerea Patimilor, inclusiv. Deniile sunt unele dintre cele mai frumoase și înălțătoare slujbe ale creștinilor-ortodocși, mai importante și mai frecventate fiind, însă, Denia din Joia Mare, precum și Denia din Vinerea Mare. Credincioșii de toate vârstele se adună în biserici și se roagă pentru Domnul Iisus, rostesc rugăciuni smerite, cântări evlavioase și citesc fragmente liturgice din Vechiul Testament. Tradiția noastră românească ne spune că, până la începerea Deniilor, casele trebuie curățate și îngrijite, atât în interior, cât și prin ogrăzi, pentru că toată lumea contribuie la realizarea curățeniei, care include chiar și văruitul pomilor de prin livezi. Seara, oamenii se îmbracă în haine curate de sărbătoare și se duc la biserică! Săptămâna Mare nu face, practice, parte din Postul Paștelui, pentru că are o conotație cu totul aparte, de aceea se numește și Săptămâna Patimilor. Postul este pregătitor patimilor Mântuitorului, de aceea fiecare zi are o Evanghelie, rânduială diferită, iar toate reprezintă patimile Mântuitorului. Miercuri se citește Evanghelia cu femeia păcătoasă, care s-a ținut de mântuitor, iar în momentul în care Dumnezeu a intrat în casa lui Simon cel Lepros, pe care El l-a vindecat de lepră, a intrat și ea în casa fariseului. Ea și-a recunoscut păcatele și i-a uns capul și picioarele Mântuitorului cu mir de mare preț. De asemenea, Miercurea Mare este şi ziua trădării, a vânzării lui Hristos, iar, miercuri seara, la Denii, se citește Evanghelia pregătirii Cinei cea de Taină!

E bine de ştiut, ce anume este interzis sau nu e bine să faci în Săptămâna Mare, când este foarte important să nu te cerți cu nimeni, să te porți frumos și să faci fapte bune. În Joia Mare, nu se mai trag clopotele la biserică și nu se doarme la prânz pentru a nu fi cuprinși de lene și a nu putea să ne ducem la bun sfârșit planurile. În Vinerea Mare nu se vopsesc ouă, iar, când se trece pe sub masă este bine să nu treci după o persoană în vârstă sau bolnavă, pentru a nu prelua afecțiunile și păcatele ei! Se spune că nu e bine să te prindă Paștele cu casa neîngrijită pentru că va fi blestemată, dar curățenia trebuie făcută în primele trei zile ale săptămânii.

În Vinerea Mare agricultorii nu trebuie să semene nimic pe câmp pentru că nu vor avea rod, în această zi nu se sacrifică păsări sau animale, nu se coase, nu se spală și nu se mai face curățenie. Credinţele populare spun că în Săptămâna Mare nu se lucrează, iar cine îşi dă ultima suflare în aceste zile, va merge în iad, pentru că Raiul este închis! În Sfânta și Marea Vineri, în toate bisericile ortodoxe se săvârșește Denia Prohodului Domnului, slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos! La cântarea Prohodului, credincioșii nu doar ascultă, ci, iau parte trup și suflet, petrecându-L pe Mântuitor către mormânt. Slujba se încheie cu procesiunea de înconjurare a bisericii care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului şi în cadrul procesiunii sunt făcute patru opriri și la fiecare oprire este rostită o rugăciune. După procesiune, toți credincioșii prezenți trec pe sub Sfântul Epitaf, la intrarea în lăcașul de cult. Sfântul Epitaf înseamnă acoperământ de mormânt, iar trecerea pe sub Sfântul Epitaf se face pentru a arăta că cei prezenți participă la suferințele și la moartea lui Hristos, trecând prin mormântul Mântuitorului pentru a învia împreună cu El.

Valentin Daniel CORNESCU, student, Facult. de Teologie Ortodoxă şi Facult. de Drept Craiova