Recordurile statistice înregistrate în LNBM 2021-2022

U BT Cluj Napoca a câștigat un nou titlu de campioană la finele sezonului 2021-2022. Ardelenii au trecut de CSO Voluntari, 3-1 la general. CSM CSU Oradea s-a clasat pe locul trei în campionat. La nivel statistic, în stagiunea recent încheiată, două dintre recorduri individuale au fost reușite în meciuri ce au implicat echipa CSM Târgu Jiu. Formația noastră a terminat pe poziția a 12-a în Liga Națională de Baschet Masculin. Au promovat echipele CSM Târgu Mureș și Laguna București.

Recordurile individuale ale stagiunii:

Cele mai multe puncte: 41 – Michael Qualls (SCM U Craiova vs CSM Focașni)

Cele mai multe recuperări: 20 – Toarlyn Fitzpatrick (FC Argeș Pitești vs CSM Galați)

Cele mai multe pase decisive: 16 – Troy Franklin (SCM U Craiova vs CSM Târgu Jiu)

Cel mai mare indice de eficiență: 43 – Konstantinos Gontikas (FC Argeș Pitești vs SCM U Craiova)

Cele mai multe minute jucate: 55.7 – Jordan Swopshire (Rapid București vs CSM VSKC Miercurea Ciuc)

2P Marcate: 15 – Erik Copes (Rapid București vs CSM Focșani)

3P Marcate: 9 – Michael Qualls (SCM U Craiova vs CSM Focașni)

Aruncări libere marcate: 14 – Darrion Strong (Dinamo București vs SCM Timișoara)

Cele mai multe recuperări ofensive: 11 – Keith Clanton (Dinamo București vs Rapid București)

Cele mai multe recuperări defensive: 14 – Erik Copes (Rapid București vs SCM U Craiova)

Cele mai multe intercepții: 8 – Marius Ciotlăuș (CSM Galați vs SCM U Craiova)

Cele mai multe capace: 6 – Toarlyn Fitzpatrick (CSM Târgu Jiu vs FC Argeș Pitești)

Cele mai multe posesii pierdute: 10 – Mihajlo Bogdanovic/Branislav Vujadinovic (CSM Galați vs CSM Miercurea Ciuc/SCM U Craivova vs CSM MC)

Cătălin Pasăre