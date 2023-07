Rănit în timpul unui raliu la Severin!

Un tânăr de 17 ani a fost rănit în timpul unui raliu desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Drobeta Turnu Severin, concurentul implicat în nefericitul eveniment fiind participant și la Cupa Stejăret desfășurată anual la Târgu Cărbunești.

Ionuț Ucă este din Vâlcea și duminică spre seară, aproape de finalul competiției, a scăpat mașina de sub control. Din nefericire, adolescentul care era ca voluntar în sistemul de ordine al competiției, a fost rănit pentru că nu a observat la timp mașina ca să se ferească din calea ei. Tânărul stătea cu ochii în telefon și nu stătea în picioare, așa cum ar fi trebuit, ci într-o poziție aproape de ghemuit, sprijinit de un gard de pe marginea trotuarului. Mașina scăpată de sub control l-a „șters” și l-a întins pe jos, un echipaj medical venind în grabă pentru a acorda primul ajutor. Rănitul a fost apoi transportat la spitalul din oraș, iar ieri a fost transferat de la Drobeta Turnu Severin la Timișoara, pentru a fi mai bine îngrijit.

Cel care s-a ocupat de organizarea competiției, Teodor Gheorghe, a menționat că accidentul s-a produs într-un context complet nefericit pentru că nimeni nu se aștepta ca șoferul să scape mașina de sub control în acel punct și, în plus, tânărul rănit să stea pe telefon în loc să urmărească traseul mașinii, așa cum ar fi trebuit. „Înainte de întoarcere a scăpat volanul și a pierdut controlul mașinii, apoi a sărit peste bordura din vecinătatea locului în care ar fi trebuit să se întoarcă și unul din băieții care asigurau securitatea traseului, în loc să fie atent să asigure securitatea, din nefericire, el a stat pe telefon și era într-o poziție în care n-a văzut că vine mașina spre el. În felul ăsta l-a acroșat, l-a atins, fără să fie vreun accident grav. Pilotul este bine, sigur că se simte vinovat într-un fel pentru că s-a întâmplat în urma coliziunii cu mașina pe care el a condus-o. Este absolut stupid și de neînțeles cum de s-au înlănțuit toate aceste probleme absolut neașteptat și nejustificat, până la urmă.

A fost ghinionul ca băiatul care ar fi trebuit, vă repet, să asigure securitatea traseului, se ocupa de cu totul altceva, a fost neatent, și pilotul respectiv să scape mașina într-o zonă în care nici nu se punea problema s-o scape”, a menționat organizatorul. Polițiștii din județul vecin au deschis o anchetă ca să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul, în timp ce Federația Română de Automobilism Sportiv a suspendat finalul competiției de la Drobeta Turnu Severin. Printr-un comunicat de presă, FRAS a explicat și ce s-a întâmplat, din punctul său de vedere pentru a lua o asemenea decizie. „Un incident a anulat finalul ultimei manșe de concurs la etapa din Campionatul Național de Îndemânare Auto, care a avut loc în acest weekend la Drobeta Turnu Severin după ce concurentul Ionuț Uca a pierdut controlul mașinii și a derapat. Mașina a acroșat în acel moment și un membru voluntar al personalului de ordine. Din păcate, acesta, se pare că, nu respecta procedurile și era așezat jos în fața gardului de protecție, atent la telefonul mobil. Pilotul nu a avut nicio problemă medicală, în timp ce membrul personalului de ordine a fost transportat la spitalul din localitate, acolo unde se află sub investigații, dar în afara oricărui pericol. Federația Română de Automobilism Sportiv a demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele care au dus la producerea acestui incident”, se arată în comunicatul de presă al FRAS.

Gelu Ionescu