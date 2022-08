Rădoi vrea cel puțin două transferuri

Universitatea Craiova a învins-o pe FC Botoșani în ultimul joc disputat pe Stadionul Municipal din Severin, dar trupa lui Mirel Rădoi s-a chinuit să obțină a doua victorie consecutivă pe arena mehedințeană. Singurul gol al meciului a fost înscris de Alexandru Crețu, în minutul al treilea al prelungirilor. Pasa a venit de la Bogdan Mitrea, care a debutat pentru olteni la doar câteva ore de la prezentarea oficială. După meci, antrenorul Mirel Rădoi a admis că mai vrea cel puțin două transferuri la Universitatea.

„Mitrea s-a descurcat foarte bine. Are un serviciu bun, are talie, câștigă duelurile, pentru noi e un mare câștig și o pierdere mare pentru Sepsi, contracandidata noastră la un loc de play-off. Nu pot să spun ce vreau pentru că aș pune presiune pe ceilalți jucători. Căutăm câțiva jucători, nu pot să spun pozițiile. Vedem ce profil de jucători. Noi am stabilit, dar nu vreau să fac public. Noi, cei din conducere, știm ce vrem. În momentul de față vorbim de doi, maxim trei jucători”, a spus principalul echipei.

După victoria cu FC Botoșani, Universitatea Caiova a făcut 11 puncte și a urcat pe locul 5 în clasamentul din Superliga. Trupa din Bănie are trei victorii, două remize și o înfrângere în sezonul 2022 – 2023. Rădoi a apreciat importanța succesului cu Botoșani, mai ales că a venit după dezamăgirea cu Beer Sheva.

„Ne așteptam să avem probleme. Echipa Botoșaniului este foarte bine organizată. A trebuit să încercăm să avem o posesie, să ducem mingea spre benzi. Pe final de joc, m-am gândit că putem să o facem doar cu șuturi de la distanță sau cu centrări. Le-am spus la ședință că victoria poate veni și în minutul 95. Din punct de vedere mental, era clar că suntem afectați. Rămâne ceva în urmă de la acel eveniment (n.r. returul cu Hapoel Beer Sheva), am avut o posesie lentă”, a adăugat tehnicianul.

Joi, Craiova joacă în deplasare la FC Hermannstadt.

Cătălin Pasăre