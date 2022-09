Rădoi: Vorbim de titlu degeaba

Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, de CFR Cluj. Ardelenii s-au impus în Gruia cu 2-0, ambele reușite venind în prima repriză. Muhar a deschis scorul pentru gazde, care au beneficiat apoi de o eroare teribilă a lui Valerică Găman. Fundașul și-a învins propriul portar după ce a trimis o pasă în spate, fără să se asigure de poziția lui David Lazar.

Deși a avut mai multe ocazii de a egala, Craiova a arătat ca o echipă ștearsă, cu o construcție greoaie și fără oameni capabili de a desface masiva defensivă a ,,feroviarilor”.

După joc, antrenorul Mirel Rădoi a declarat că se gândește cum să intre în play-off, în niciun caz la titlu. ,,Eu cred că este cea mai strânsă luptă la nivel de Superligă, nu vorbim doar de campionat. Oricine poate bate pe oricine, primul meu obiectiv e să mă calific în play-off. Niciodată nu am discutat despre titlu, va trebui să ne calificăm în play-off. Dacă vorbim de titlu, vorbim degeaba. Dacă greșelile noastre sunt așa de mari, e greu să vorbesc de campionat sau chiar de locul doi. Ne-a bătut un adversar care a jucat din ambiție. Sunt supărat pentru rezultat și pentru greșelile pe care le-am făcut. În rest, prefer să pierd o partidă încercând să joc. Am încercat să jucăm, dar am făcut două cadouri, ca și până acum. Va trebui să remediez aceste greșeli, sunt destul de mari și se văd pe tabela de marcaj. Nu este singura partidă în care avem în ultima zonă probleme”, a precizat fostul selecționer. Fundașul lateral Bogdan Vătăjelu a recunoscut că jucătorii campioanei au evoluat cu mai multă determinare, dar a declarat că greșelile repetate o îndepărtează pe Universitatea de primele locuri. ,,Noi le-am dat punctele. Noi dăm întotdeauna cadouri echipelor care, nu că nu ne pun probleme, dar nu ne fac să greșim. Noi le dăm cadouri și apoi trebuie să luptăm să reducem din diferență și să egalăm sau să trecem în avantaj.

E foarte greu. CFR-ul a avut mai multă dorință. Se întâmplă, fiecare dintre noi am greșit la un moment dat. Nu zic că e greșeala lui Valerică, dar ăștia suntem noi. De două-trei etape suntem un fel de Moș Crăciun pentru adversari. De această dată a fost foarte greu cu o echipă care se apără foarte bine. Ne dorim, dar aceste suișuri și coborâșuri nu ne fac deloc bine. Ne trebuie constanță în rezultate, în ceea ce arătăm în timpul meciurilor. Cred că asta ne lipsește pe moment. Dacă vom elimina greșelile, probabil vom fi mult mai bine”, a spus Vătăjelu. Oltenii au șansa de a se revanșa într-un meci la fel de important. Duminică, la Craiova, întâlnesc FCSB, cealaltă reprezentantă a țării în grupele Conference League.

,,E important să adunăm puncte, dar jucăm două meciuri bune și unul prost. Trebuie să avem constanță. Cel mai important e să adunăm puncte. Am întâlnit echipe bune, urmează FCSB. Au un lot bun, jucători tineri, cu valoare, dar nu putem să dăm cadouri la nesfârșit și cred că putem face un rezultat bun”, a spus mijlocașul Alexandru Crețu. Meciul cu bucureștenii reprezintă și revenirea pe Stadionul ,,Ion Oblemenco”.

Craiova în meciul cu CFR: Lazar – Vătăjelu (82, Căpățînă), Papp, Găman (46, Ivan), Mitrea, Bancu – Al. Crețu, Screciu, Nistor (46, Mateiu) – Cîmpanu (77, Vînă), Markovic (77, Rivaldinho). Antrenor: Mirel Rădoi.

Cătălin Pasăre