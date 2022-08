Rădoi, încrezător înainte de dubla cu Hapoel Beer Sheva: Pot fi surprinși

Universitatea Craiova se află în fața celui mai important test european de la reînființarea secției de fotbal. Oltenii întâlnesc, la Severin, în play-off-ul Conference League, formația israeliană Hapoel Beer Sheva. Partida-tur are loc în această seară, de la ora 20.30. Antrenorul juveților, Mirel Rădoi, a studiat adversarul și se așteaptă că oaspeții să practice un joc fizic. Tehnicianul din Bănie este de părere că urmează un duel echilibrat și nu crede că o echipă poate lua o opțiune importantă pentru calificare după confruntarea de pe arena mehedințeană. „Va fi o partidă intensă, ambele echipe au joc deschis, jucători de forţă şi de viteză de ambele părţi. Hapoel Beer Sheva caută duelurile în orice zonă de teren şi le câştigă, sper că le putem contracara atuurile. Ei impun ritmul de joc, trebuie să fim atenţi, când să ne ridicăm la ritmul lor, când să avem posesie pasivă. Au şi ei zone vulnerabile, pot fi surprinşi. Echipele sunt echilibrate. Nu avem probleme de lot, decât unele minore, dar băieţii trag de ei, fac injecţii. La cum sunt ambele echipe, nu cred că vreuna va lua o opţiune de calificare doar după primul meci. Chiar dacă am câştiga, la ce atmosferă fac suporterii lor, ei pot să întoarcă orice rezultat pe teren propriu”, a declarat Rădoi. Antrenorul a mai spus că doljenii trebuie să se învețe cu ritmul pe care îl propun competițiile europene, iar fotbaliștii Universității trebuie să fie mai eficienți. ,,Va trebui să ne obişnuim cu ritmul din trei în trei zile, campionat, grupe de Conference League, Cupa României. Este dificil să le pregăteşti, dar avem staff numeros şi ne organizăm. Am luat în calcul şi grupele, pentru că se poate întâmpla să ne calificăm. Mă bucur că ajungem la finalizare, dar nu-mi convine că ratăm ocazii clare. Dacă ar fi numai situaţii de gol, ar fi altceva, dar când avem şanse mari nu e ok să ratăm. Le-am transmis atacanţilor anumite lucruri, trebuie să fie atenţi, nu i-am certat. Depunem efort să ajungem la poartă şi ne relaxăm când să băgăm mingea în plasă”, a adăugat Rădoi. Disputa dintre Universitatea Craiova şi Hapoel Beer Sheva va fi arbitrată de o brigadă din Scoţia. Arbitru central va fi Nicholas Walsh, asistenţi Graeme Stewart şi Calum Spence, iar rezervă Donald Robertson.

Cătălin Pasăre