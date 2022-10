Pușcărie după ce a spart „păcănelele”

Sentință de condamnare pentru o gorjeancă implicată în spargerea unor aparate de jocuri de noroc, în urmă cu doi ani, la Rovinari. Mirela Dună s-a supărat în 2019 și 2020 că pierde bani la „păcănele”, a luat pavele din stradă și a făcut zob câteva aparate. Femeia are deja probleme în cazier pentru acest gen de fapte, dar are și filmulețe pe contul său de Tik Tok în care s-a filmat lângă astfel de „mașinuțe” care ar fi trebuit s-o îmbogățească. În realitate, „mașinuțele” o vor trimite în spatele gratiilor, dacă decizia instanței va rămâne definitivă. „Contopeşte pedepsele de 10 luni închisoare şi 10 luni închisoare, aplicate prin prezenta sentință, şi 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 144/03.02.2021, pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu, rămasă definitivă prin neapelare, şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 10 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv de 5 luni şi 10 zile, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an, 3 luni și 10 zile închisoare. În temeiul art. 40 alin. (3) Cod pen., scade din durata pedepsei rezultante de 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare perioada de 6 luni deja executată prin încarcerare din pedeapsa de 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 144/03.02.2021, pronunţată de Judecătoria Târgu-Jiu, rămasă definitivă prin neapelare, inculpata mai având de executat 9 luni şi 10 zile închisoare”, a decis Judecătoria Târgu-Jiu. Inculpata, chiar dacă nu are posibilități materiale, a fost obligată să despăgubească firmele care dețin „păcănelele”, pagubele suferite de acestea nefiind deloc unele de neglijat. ,,Admite în totalitate acţiunile civile formulate de persoanele vătămate. Obligă inculpata la plata către partea civilă E G T SRL a sumei de 15840,41 lei, reprezentând daune materiale. Obligă inculpata la plata către partea civilă K SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …, cu sediul în …, a sumei de 2979,34 lei, reprezentând daune materiale. Obligă inculpata la plata către partea civilă V G SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …, cu sediul în oraş …., a sumei de 4386,78 lei, reprezentând daune materiale”, a decis instanța, care a mai stabilit ca inculpata să suporte și cheltuieli judiciare de 300 de lei.

Gelu Ionescu