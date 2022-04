Protocol întrerupt între CSM Târgu Jiu și CS Pandurii Târgu Jiu

Colaborarea dintre CSM Târgu Jiu și CS Pandurii, pornită în vara anului 2020, nu va mai continua. Conducerile celor două cluburi nu au căzut de acord asupra mai multor aspecte, iar negocierile directe dintre cei doi directori, Robert Bălăeț și Mihai Prunariu, nu au mai avut loc. Concret, la finalul anului trecut, șeful de la Pandurii i-a propus lui Bălăeț ca anumiți antrenori de la clubul său să aibă contracte de colaborare la entitatea cea nouă. Cel din urmă nu a fost însă de acord, iar de aici relațiile s-au răcit. ,,Mi-a spus că nu-l interesează antrenorii, că nu vrea să audă de ei și că nu vrea să-i ia cu contract. I-am spus să găsească o soluție, pe sume modice, 500 de lei pe lună, să le facă aceste contracte de colaborare ca să-i capacitez. Rezultatele sunt comune, pe mine nu mă interesa să le raportăm de la Pandurii, sunt rezultatele municipiului și județului. Mi-a spus că nu-l interesează. Între timp, l-a angajat pe Gănănău la box, pe Gorjanu la lupte, și am înțeles că angajează unul și la atletism. Asta înseamnă că vom concura”, a declarat Prunariu. Totuși, doi dintre cei trei sportivi prinși anul trecut cu dublă legitimare ar fi tentați să treacă la CSM. Directorul de la Pandurii spune că nu se opune. Este vorba despre luptătorii Alex Belșiu și Eduard Popescu. ,,CSM-ul vrea să-i ia, nu au mai vrut să continue această dublă legitimare cu noi și, normal, primind mai mulți bani de acolo…. în condițiile în care noi am susținut, anul trecut, pentru sportivii noștri cazare, masă, indemnizații de efort și premieri, iar CSM-ul nu le-a dat decât contract pe activitate sportivă. Dar, pentru că erau mai mulți bani pe care îi primeau direct de la CSM, au spus că se duc acolo. Le dau transferul tuturor, nu e problemă. La Pandurii, vom crește mereu copii, asta am făcut tot timpul”, a adăugat Prunariu. Alina Butnariu, de la atletism, era a treia sportivă cu dublă legitimare. Pe de altă parte, deși nu a vrut să ofere o replică la spusele lui Mihai Prunariu, Robert Bălăeț s-a arătat uimit că directorul de la Pandurii nu l-a căutat pentru a stabili datele unui nou protocol de colaborare, ci a preferat să discute, în câteva rânduri, cu primarul municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu. Bălăeț a recunoscut totuși că nu a fost de acord să plătească anumiți antrenori de la CS.

Cătălin Pasăre