Protestele nu se opresc la Târgu Jiu

Sute de șoferi au continuat marți seara să protesteze la Târgu Jiu, pe aceleași străduțe din zona de sud a municipiului. Aceștia au mers cu mașinile la viteză redusă între sensurile giratorii cuprinse între Liceul cu Program Sportiv și cel de la Kaufland, înainte de podul Jiului circulația fiind blocată câteva minute după ce o mașină s-a defectat pe strada Luncilor. Microbuzul respectiv urma să ajungă la protest, având inclusiv o pânză cu mesaj antiguvernamental afișat pe el, doar că motorul s-a defectat și mașina nu a mai putut înainta. Șoferul a pornit avariile și, cum în fața sa era coada cu mașinile blocate pe pod de protestul din zonă, restul șoferilor au crezut că toată lumea este parte din protest. Un echipaj al Poliției Rutiere a venit însă în zonă și a descongestionat traficul atât cât s-a putut în condițiile date. Tirurile au claxonat toată seara cu putere, șoferii fiind supărați că, după atâtea zile, nu găsesc rezolvare la problemele pe care le au. „Eu am o firmă de transport, am câteva camioane și vă spun că ne este foarte, foarte greu. Noi nu reușim să schimbăm nici mașinile astea euro 3, camioanele euro 3. Domnul Ciolacu să ia exemplul celor de afară să se consulte cu dumnealor și să ne ajute cum sunt ajutați și transportatorii din alte țări așa să fim ajutați și noi. Acolo se pot face lucruri bune, aici nu, aici se dau pensii speciale și se angajează fără număr la stat”, spune bărbatul. Toți protestatarii nu au avut cuvinte de laudă pentru guvernanți atunci când erau întrebați ce i-a scos în stradă. „Venirăm la hoții ăștia aici să protestăm pentru toate scumpirile că s-au scumpit toate, toate s-au scumpit. Sunt niște hoți, niște criminali, niște jegoși și o să venim aici în stradă cât o fi nevoie”, a declarat un tânăr. La protest au venit și persoane care nu aveau treabă cu agricultura sau cu transporturile, oamenii spunând că și ei sunt afectați de situația actuală din țară. „Nu contează că nu suntem fermieri sau pe tir. Și pe noi ne doare, ne deranjează taxele mari, guvernul este unul rău, iar acum vrem să se facă ceva bun în țara asta. Au tot promis reforme, iar pe bugetari au zis că-i mai restructurează, dar nimic. Au pus taxe și atât. Lucrezi cinstit, îți plătești taxele și cu ce te alegi în țara asta? Cu nimic! Doar supraviețuiești”, a declarat o tânără protestatară. În coloana de mașini erau și unele cu numere din afara județului, un cuplu din Mehedinți mărturisind că a venit la Târgu Jiu pentru că i-a fost mai aproape să ajungă aici pentru a protesta împotriva autorităților. „De la Baia de Aramă am venit. E mai aproape de noi să venim aici și am vrut să fim alături de proprii șoferi pentru că sperăm că dacă ieșim mai mulți în stradă guvernanții ne vor băga în seamă și vor conduce mai bine. O să mai venim și în serile următoare, dacă se mai organizează proteste”, au declarat tinerii, mulți dintre protestatari declarându-se deciși să repete experiența din ultimele seri și în serile care urmează, asta în ciuda negocierilor purtate la nivel de București. Pe stradă ei au avut și susținerea oamenilor, chiar dacă zgomotul făcut de claxoane nu e ușor de suportat de cei care locuiesc în zonă. O doamnă a venit în fața coloanei de mașini cu un tricolor și le-a transmis acestora toată suținerea pentru protestul respectiv. „De ce nu le dă voie să ajungă la București, de ce nu le dă voie, să ajungă să își spună părerile? De ce au scumpit taxele și de ce nu renunță la pensiile speciale, că au promis de mult că renunță? Pensiile noastre le-au micșorat și de aia îi susțin cu tărie pentru că merită, poate doar așa guvernanții pricep mesajul oamenilor”, a declarat pensionara.

Gelu Ionescu