Protestatarii din Târgu Jiu – cu gândul la colegii din Capitală!

Seara de duminică s-a încheiat destul de târziu pentru gorjenii care au ieșit în stradă pentru a protesta în semn de solidaritate cu cei care au ieșit în orașele mari ale țării și nu au fost lăsați să intre în interiorul acestora cu mașinile sau utilajele agricole pentru a-și spune nemulțumirile. Zeci de șoferi de tir sau proprietari de autoturisme mici ori chiar platforme pentru tractări auto s-au strâns încă din timpul zilei și au mărșăluit în special pe zona de centură a municipiului și au făcut un drum chiar și spre Defileul Jiului, seara revenind în Târgu Jiu, unde s-au împărțit în două grupe. Tirurile au rămas în zona mallului, iar restul mașinilor au pornit în coloană spre centrul orașului. Cu viteză extrem de redusă, coloana a venit până în zona Pieței Centrale și apoi a Primăriei, cu intenția de a întoarce pe bulevardul Constantin Brâncuși, doar că aici mașina din fruntea coloanei „s-a defectat”. E vorba despre o platformă de tractări auto al cărei șofer a spus că s-a trezit dintr-o dată că mașina nu mai merge. Evident că toată coloana s-a oprit, dar doar pentru câteva minute. În scurt timp au venit mai multe echipaje cu agenți rutieri, iar polițiștii le-au cerut șoferilor să nu blocheze circulația. Surprinzător, mașina din fruntea coloanei s-a pus în mișcare după ce motorul a pornit la prima cheie, protestatarii revenind în zona de sud a orașului. „Noi am venit de la Novaci, dar sunt oameni aici și de la Runcu și din alte comune din ce am auzit prin stație. Nu sunt doar din Târgu Jiu. O să rămânem cât e nevoie și o să revenim de câte ori e nevoie pentru că așa nu se mai poate. Dacă guvernanții nu înțeleg că nu se mai poate le vom arăta că nu se mai poate”, a spus unul dintre șoferi.

În zona de sud a orașului deranjul pentru locatari a fost și mai mare pentru că aici tirurile au fost cele care au claxonat. Șoferii au declarat că nu vor pleca din stradă până nu vor obține ceea ce și-au propus, mulți având în plan să pornească spre București pentru a se alătura colegilor de acolo. În cele din urmă protestele de la Târgu Jiu s-au încheiat duminică seara fără incidente, polițiștii prezenți în stradă cerându-le mereu șoferilor să nu se oprească și să nu blocheze circulația, fiecare având libertatea de a se plimba între sensurile giratorii cât dorește. „Mulțumim Poliției de la Gorj. Aici a fost democrație, să știți. Nu mi se pare firesc ce se întâmplă în alte orașe din țară să nu-I lase pe oameni în orașe, chiar dacă vorbim de București. La noi la Gorj a fost foarte bine, am putut să ne spunem nemulțumirile și cred că totul a fost foarte civilizat și normal, ca într-o democrație”, a spus unul dintre protestatarii de la mall.

Gelu Ionescu